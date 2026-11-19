De nueva cuenta, los Hooligans hicieron de las suyas y afectaron a la Federación Inglesa de Futbol, pues recibieron una multa de 15 mil euros impuesta por la UEFA y serán vetados para el próximo compromiso oficial de su selección en calidad de visitante. Esto debido a comportamientos racistas durante el partido ante España del pasado domingo por la Nations League.

El comportamiento de los aficionados ingleses fue tachado como discriminatorio debido a cánticos en contra de la religión católica y anti irlandeses, los cuales se escucharon afuera, y en el Estadio Metropolitano de Madrid durante el cotejo internacional.

En los estatutos reglamentarios del organismo rector del futbol europeo está prohibida cualquier expresión que vaya en contra de las creencias, raza u origen de los individuos a nivel global, por lo cual es crucial mencionar que cerca de 43 millones de personas en España son católicas; por ende, la indignación ante los Hooligans en el recinto del Atlético de Madrid fue total.

Asimismo, no es la primera vez que los grupos de aficionados de la selección inglesa entonan cánticos anti irlandeses en los estadios de Europa, pues las razones se remontan a las tensiones políticas y religiosas que comenzaron desde la década de los setenta, en la que los sucesos más importantes fueron los atentados contra pubs ingleses por parte del Ejército Republicano Irlandés. Agresiones que los aficionados ingleses no han olvidado.

Sin embargo, además de las sanciones impuestas, la UEFA envió un veredicto a la Federación Inglesa de Futbol, en el que sentenció que, en caso de que ocurriera algo similar en el futuro, la medida que emplearán será la prohibición de la venta de boletos a los Hooligans para asistir a partidos como visitantes durante dos años.

La Federación Inglesa se pronunció sobre sus aficionados

Tras conocerse la resolución en su contra, el organismo inglés manifestó su rechazo a lo ocurrido y aseguró que colaborará con las autoridades para identificar a los responsables de los cánticos.

No toleraremos estos cánticos inaceptables y profundamente ofensivos, y trabajaremos con la policía que asiste a todos los partidos de Inglaterra, tanto de local como de visitante, para identificar a los responsables y tomar las medidas necesarias”, expresó un portavoz de la Federación en una entrevista para Sky Sports.