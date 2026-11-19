Lee Kang-in volvió a destacar en el futbol asiático al conquistar por segundo año consecutivo el premio al Jugador Internacional Asiático del Año de la Confederación Asiática de Futbol (AFC, por sus siglas en inglés), durante la edición 2026 de los galardones celebrada en Bangkok, Tailandia.

El jugador del Atlético de Madrid, recibió el reconocimiento en la ceremonia del jueves 19 de noviembre, después de imponerse en una categoría que tenía entre sus finalistas al japonés Ayase Ueda y a su compatriota Hwang In-beom.

Con este resultado, el mediocampista surcoreano se convirtió en el primer futbolista en conseguir dos ediciones consecutivas de este galardón, que reconoce a los jugadores de las asociaciones miembro de la AFC que desarrollan su carrera fuera de Asia y sobresalen en el ámbito internacional.

Lee Kang-in mantiene su lugar entre los referentes del futbol asiático

El reconocimiento llega después de una etapa importante para el futbolista de 25 años, quien formó parte del Paris Saint-Germain antes de incorporarse al Atlético de Madrid.

Durante su paso por el conjunto francés, Lee participó en una etapa de éxitos deportivos que incluyó títulos de liga y la conquista de la UEFA Champions League. Sus actuaciones también le permitieron mantenerse entre los representantes asiáticos con presencia en el futbol europeo.

La distinción de 2026 confirma la continuidad de su reconocimiento individual, luego de que también consiguiera el galardón en la edición anterior.

Otros ganadores de los premios AFC 2026

La ceremonia reconoció a otros representantes del futbol asiático. El iraní Alireza Beiranvand recibió el premio al Jugador Asiático del Año en la categoría masculina, mientras que la norcoreana Kim Kyong Yong obtuvo el reconocimiento femenino.

Beiranvand es el primer guardameta que recibe este reconocimiento, tras haber sido el segundo portero en quedar nominado, seguido de Mohamed Al Deyae en 1996. El iraní es el quinto ganador de esta categoría en su país después de 22 años.

Por su parte, la australiana Caitlin Foord fue distinguida como Jugadora Internacional Asiática del Año y el japonés Go Kuroda recibió el premio al Entrenador del Año en la rama masculina.

De esta manera, Lee Kang-in volvió a colocar a Corea del Sur entre los protagonistas de los reconocimientos individuales de la AFC.