Si cuatro meses después aún te siguen mencionando, significa que Thomas Tuchel, el Director Técnico de la Selección de Inglaterra aún no supera lo ocurrido con México durante el Mundial.

Recientemente se dio a conocer el discurso que el estratega le dio a sus jugadores luego del juego entre Inglaterra y España por la Nations League de la UEFA el pasado sábado.

El duelo entre ambas selecciones europeas que concluyó 3-2 para los ingleses, fue tan cerrado el Tuchel lo comparó con el que sostuvieron en julio pasado en el Estadio Banorte ante la Selección Mexicana dirigida por Javier Aguirre.

Vaya partido, vaya noche, recuerden esa sensación, de este campamento, les doy ese crédito, qué actuación y luego aguantar media hora, contra este equipo, casi se sentía como México recargado, pero absolutamente brillante, atrapados en la parte final, gran atrapada en este partido”, se escucha al director técnico decir a sus jugadores en el vestidor.

Inglaterra eliminó a México 3-2 en los octavos de final de la Copa Mundial 2026, disputados el 5 de julio de 2026 en el Estadio Ciudad de México (Estadio Banorte).

En esta ocasión, Inglaterra se impuso por el mismo marcador a España, actual campeón del Mundo.

“Así que la unión y la calidad, hasta este 3-0 y hasta la tarjeta roja, desde un nivel muy alto, absolutamente brillante”, dijo.