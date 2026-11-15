Inglaterra vence 3-2 a España y pone fin a su racha de 43 partidos sin derrota

Inglaterra derrotó 3-2 a España en el Estadio Metropolitano y puso fin a una racha de 43 partidos sin derrota de la Roja. Los Tres Leones llegaron a tener una ventaja de tres goles, pero una expulsión de Elliot Anderson y la reacción local convirtieron el cierre en un partido de presión para los visitantes.

España no conocía la derrota desde el 22 de marzo de 2024, cuando cayó 1-0 ante Colombia en un encuentro amistoso. Desde entonces, había acumulado 43 partidos sin perder, una racha que incluyó su recorrido hacia el título de la Copa del Mundo 2026.

La ausencia de Rodri Hernández fue uno de los factores que marcaron el encuentro para el conjunto local. Inglaterra aprovechó sus oportunidades y construyó una diferencia que parecía suficiente para controlar el partido, aunque terminó obligado a defender su ventaja durante los últimos minutos.

El primer golpe llegó antes del descanso. Pau Cubarsí cometió una falta sobre Harry Kane dentro del área y el árbitro Clément Turpin señaló penal. El delantero inglés tomó la responsabilidad y convirtió el cobro pese a que Unai Simón adivinó la dirección del disparo.

Oyarzabal acercó a España desde los 11 pasos. REUTERS

Inglaterra tenía una ventaja de tres goles

La selección inglesa aceleró después del descanso. En menos de cuatro minutos amplió la diferencia con una anotación de Ezri Konsa, quien recibió un pase de Declan Rice, y posteriormente Ben White marcó el 3-0 al minuto 57.

Con esa ventaja, Inglaterra parecía tener el encuentro bajo control. Sin embargo, la expulsión de Elliot Anderson modificó el desarrollo. El jugador cometió una falta dentro del área sobre Lamine Yamal cuando era el último hombre, por lo que Turpin señaló penal y mostró la tarjeta roja.

Mikel Oyarzabal convirtió desde los once pasos al minuto 65 y acercó a España en el marcador. La entrada de Nico Williams también modificó el ataque local, que encontró en la conexión con Yamal una vía para presionar a los ingleses.

Al minuto 75, Yamal encontró a Williams dentro del área y el delantero venció a James Trafford para colocar el 3-2. España redujo la diferencia a un gol y mantuvo la presión durante el tramo final, mientras Inglaterra tuvo que reorganizarse para conservar el resultado.

Trafford fue clave para sostener la ventaja durante los últimos 15 minutos. La selección española buscó completar la remontada mediante la combinación de Yamal y Williams, pero los visitantes resistieron hasta el silbatazo final.

James Trafford fue clave para mantener la victoria inglesa. REUTERS

Inglaterra se queda con el liderato del sector A3

El triunfo permitió a Inglaterra terminar con la racha invicta de España y quedarse con el primer lugar del sector A3. Ambos equipos finalizaron con 15 puntos, producto de cinco victorias y una derrota, pero los ingleses ocuparon la cima por tener una mejor diferencia de goles.

Pese a la derrota, España también consiguió su clasificación a los cuartos de final de la UEFA Nations League. Las dos selecciones avanzaron a la siguiente ronda, aunque el resultado en el Metropolitano dejó a los españoles sin la posibilidad de prolongar su racha de 43 encuentros sin perder.