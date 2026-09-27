¡Otra vez, HH! Héctor Herrera pierde la cabeza y termina expulsado en la MLS

Héctor Herrera volvió a quedar en el centro de la polémica en la MLS, luego de ser expulsado durante la derrota del Houston Dynamo por 2-0 frente al Sporting Kansas City, tras protagonizar un fuerte altercado con un futbolista rival.

La acción ocurrió durante el tiempo agregado de la primera mitad, cuando varios jugadores de ambos equipos se involucraron en una confrontación después de un incidente entre Andre Luiz y Franco Negri.

En medio del intercambio, Herrera se acercó a Taylor Calheira, delantero del Sporting Kansas City, lo sujetó del cuello y posteriormente lo empujó hasta derribarlo, acción que provocó que el árbitro le mostrara la tarjeta roja.

El mexicano dejó así al Houston Dynamo con un hombre menos antes del descanso y su equipo terminó pagando caro la inferioridad numérica, al caer por 2-0 frente a Kansas City.

No es la primera de HH en la MLS

El episodio tomó mayor relevancia por los antecedentes de Héctor Herrera en el futbol estadunidense. En noviembre de 2024, durante su primera etapa con Houston, el mediocampista recibió una suspensión de dos partidos, además de una multa económica, después de escupir a un árbitro durante un partido contra el Seattle Sounders.

Aquella situación incluso terminó influyendo en su futuro con la institución. Pat Onstad, entonces gerente general del Dynamo, explicó posteriormente que la decisión de no renovar al mexicano estuvo relacionada principalmente con una baja en su rendimiento, aunque reconoció que el incidente con el silbante también tuvo peso.

Después de salir de Estados Unidos, Herrera regresó a México en 2025 para jugar con Toluca, donde conquistó un bicampeonato de Liga MX, además del Campeón de Campeones y la Campeones Cup.

A comienzos de 2026, HH volvió al Houston Dynamo para iniciar una segunda etapa en la MLS. Antes de esta expulsión acumulaba más de 20 encuentros disputados y dos anotaciones en la temporada, pero nuevamente una acción de indisciplina lo colocó bajo los reflectores.