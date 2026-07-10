México e Inglaterra hicieron historia, fue el partido de futbol más visto en la TV de Estados Unidos

La FIFA confirmó que el duelo entre México e Inglaterra, correspondiente a los Octavos de Final de la Copa del Mundo 2026, rompió todas las marcas de audiencia al convertirse en el partido de futbol más visto en la historia de la televisión de Estados Unidos.

A través de sus canales oficiales, el organismo dio a conocer que el emocionante encuentro, que terminó con victoria inglesa por 3-2 en el Estadio Ciudad de México, reunió una audiencia acumulada de 44.9 millones de televidentes, una cifra nunca antes alcanzada por una transmisión futbolística en territorio estadounidense.

"¡El partido más visto en la historia de la televisión estadounidense! La dramática victoria por 3-2 de Inglaterra sobre México ha roto varios récords de transmisión", publicó la FIFA en sus redes sociales al dar a conocer el histórico registro.

El organismo rector del futbol mundial añadió que el impacto del compromiso fue tan grande que casi uno de cada dos televisores encendidos durante el horario del partido estaba sintonizando la transmisión, un dato que refleja la magnitud del interés que despertó el enfrentamiento entre dos de las selecciones con mayor convocatoria en el continente.

La audiencia fue impulsada por las dos cadenas con derechos de transmisión de la Copa del Mundo en Estados Unidos, ambas con registros históricos tanto para emisiones en inglés como en español.

Por un lado, FOX estableció un nuevo récord al registrar 21.7 millones de espectadores, convirtiéndose en la transmisión mundialista en inglés más vista en la historia del país cuando no participa la selección masculina de Estados Unidos.

Mientras tanto, Telemundo también escribió una nueva página en la historia de la televisión hispana al alcanzar 23.2 millones de televidentes, la mayor audiencia para un partido de futbol transmitido en español en territorio estadounidense.

Con esa cifra, la cadena superó la marca que anteriormente pertenecía al encuentro entre México y Ecuador, confirmando el enorme poder de convocatoria que mantiene el conjunto mexicano entre la comunidad latina y el público estadounidense en general.

Para la FIFA, estos números son una muestra del crecimiento que continúa experimentando la Copa del Mundo en el mercado norteamericano, especialmente a un año de que el torneo haya llegado por primera vez de manera conjunta a México, Estados Unidos y Canadá.

El histórico México contra Inglaterra no solo dejó uno de los partidos más emocionantes del torneo, sino que también estableció un nuevo referente para las transmisiones deportivas en Estados Unidos, confirmando el enorme impacto comercial y mediático que tuvo uno de los encuentros más memorables del Mundial 2026.