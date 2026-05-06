¿Otra más? Nueva fecha para venta de boletos para el Mundial 2026

Para los aficionados que deseen vivir la experiencia del Mundial 2026 en vivo, la FIFA anunció una nueva fecha de boletos para el Mundial 2026, ahora en esta ocasión en una “edición limitada”.

¿CUÁNDO INICIA LA NUEVA VENTA DE BOLETOS PARA EL MUNDIAL 2026?

- Día: Jueves 7 de mayo.

- Hora: 9 de la mañana.

Hay cuatro categorías de boletos para el Mundial 2026 AFP

La FIFA aclaró que los boletos estarán disponibles por orden de llegada, mientras duren las existencias.

“Todas las ventas de boletos son definitivas. Se aplican términos y condiciones”.

Si en dado caso de que los aficionados no lograron adquirir boletos en su fase regular, la FIFA tiene un Mercado de Reventa / Mercado de Intercambio de la FIFA. La disponibilidad depende de cuántos y qué boletos hayan sido publicados por parte de los aficionados y no está garantizada.

CATEGORÍAS DE LOS BOLETOS PARA EL MUNDIAL 2026:

Las categorías de boletos pueden variar según la fase de ventas.

- Categoría 1: Los boletos más caros. Están ubicados en las zonas preferentes de las gradas inferiores.

- Categoría 2: Ubicados fuera de las áreas de la categoría 1. Disponibles tanto en las gradas inferiores como en las superiores.

- Categoría 3: Ubicados fuera de las áreas de las categorías 1 y 2. Disponibles generalmente en las gradas superiores.

- Categoría 4: La categoría más accesible. Ubicados fuera de las áreas de las categorías 1, 2 y 3, y disponibles en las gradas superiores.

- Área para personas con discapacidad: Todos los estadios del Mundial 2026 incluyen una zona designada para recibir personas con discapacidades y movilidad reducida.