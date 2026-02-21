Alphonso Davies vuelve a la enfermería: ¿Qué tiene y cuánto tiempo puede perderse?

El Bayern Munich vuelve a sudar frío por la condición física de Alphonso Davies, el lateral izquierdo canadiense que sufrió un nuevo contratiempo en la victoria durante la victoria de 3-2 ante el Eintracht Frankfurt en la jornada 23 de la Bundesliga.

Davies abandonó el campo en el minuto 50 debido a un problema en el tobillo, que según el director deportivo Max Eberl parece ser de naturaleza muscular. Este incidente agrava su lento regreso tras la brutal rotura de ligamento cruzado anterior (ACL) que sufrió la primavera pasada, una lesión que lo mantuvo fuera por meses después de su renovación con el gigante bávaro.

Davies regresó a la acción justo antes de Navidad, acumulando 12 apariciones en todas las competiciones: cuatro titularidades en liga y una en copa. No ha lucido confiado ni veloz en esta vuelta a la Bundesliga, y apenas registró una asistencia desde el banquillo en la victoria como visitante contra el Werder Bremen la semana pasada.

No ha conseguido anotar goles en esta etapa de recuperación, y esta nueva recaída representa un golpe para Bayern, que depende de su velocidad y versatilidad en el flanco izquierdo.

No sé si serán dos o cuatro semanas, pero mi intuición es que no tomará tanto", dijo el entrenador Vincent Kompany, poco después de concluido el partido.

En contraste, Eberl se mostró más pesimista en la zona mixta: "Parece que estará fuera por más tiempo. Parece algo muscular".

Ambos coinciden en que Davies estará ausente al menos dos semanas, lo que podría afectar al Bayern en compromisos clave, incluyendo posibles duelos en Champions League y la lucha por el título liguero.

El internacional canadiense de 25 años ha sido una pieza fundamental desde su llegada en 2019, contribuyendo a múltiples títulos de Bundesliga, Champions y copas domésticas. Su recuperación de la ACL ha sido cautelosa, priorizando la salud a largo plazo, pero incidentes como este generan inquietud en el club, especialmente considerando rumores persistentes sobre su futuro contractual –su acuerdo expira en 2025, y ha sido vinculado con equipos como el Real Madrid.

Kompany enfatizó la necesidad de rotaciones, pero la profundidad del plantel se pone a prueba. Mientras tanto, Davies, quien no ha emitido declaraciones sobre esta nueva lesión, enfrenta otro desafío en su camino de regreso a la élite.

Pruebas médicas adicionales confirmarán el alcance, pero por ahora, la preocupación domina en Múnich. Davies, un talento generacional, merece una pausa limpia para volver más fuerte.