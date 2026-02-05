El trono de la hospitalidad: las ciudades que más veces han albergado el Super Bowl

El Super Bowl regresa este domingo al Área de la Bahía. Diez años después de la última visita, el Levi’s Stadium de Santa Clara vuelve a ser el escenario del evento deportivo más visto del planeta con la celebración del Super Bowl LX. No es un regreso cualquiera. En ese mismo inmueble, en el Super Bowl 50, Peyton Manning cerró su carrera como campeón al frente de los Broncos de Denver frente a los Panthers de Carolina, un partido que quedó marcado como el último capítulo de una de las trayectorias más influyentes en la historia de la NFL.

Aquel duelo de 2016 consolidó al Levi’s Stadium como un recinto capaz de albergar algo más que futbol americano. Fue una prueba superada para la liga en términos de logística, hospitalidad y proyección global. Hoy, una década después, la NFL vuelve a confiar en el norte de California para montar su mayor escaparate mediático, con una diferencia clave respecto al pasado. El Super Bowl ya no es sólo un partido, es una semana entera de negocio, cultura pop y turismo de alto impacto.

Pero, ¿qué ciudades han sido sede del Super Bowl en más ocasiones y por qué la NFL insiste en volver siempre a los mismos lugares?

La respuesta tiene dos nombres propios. Miami y Nueva Orleans. Ambas ciudades comparten el récord de más Super Bowls organizados con 11 cada una a lo largo de los 60 años de historia del juego por el campeonato de la NFL. No es una coincidencia, es una decisión estratégica.

Miami fue durante décadas la capital no oficial del Super Bowl. Su clima cálido en febrero ofrecía una garantía que otras ciudades no podían prometer. Cielos despejados, temperaturas amables y una infraestructura turística diseñada para eventos masivos. Hoteles, playas, aeropuertos y una industria del entretenimiento acostumbrada a recibir multitudes colocaron al sur de Florida en la primera fila desde los años 60. El Orange Bowl primero y luego el estadio de Miami Gardens, bajo distintos nombres comerciales, se convirtieron en escenarios recurrentes del gran juego.

Nueva Orleans siguió una ruta distinta pero igual de efectiva. El Superdome permitió a la NFL independizarse del clima. Bajo su techo, la liga encontró una sede confiable sin importar lluvias o frentes fríos. A eso se sumó una ciudad con vocación festiva, una oferta hotelera concentrada y un centro urbano que facilita la movilidad durante la semana del Super Bowl. No es casualidad que el Caesars Superdome sea el estadio que más veces ha albergado el partido por el título con ocho ediciones.

Los Ángeles aparece como el tercer gran polo histórico. Con ocho Super Bowls disputados entre el Coliseum, el Rose Bowl y ahora el SoFi Stadium, la región angelina confirma que el mercado importa tanto como la tradición. La NFL siempre vuelve donde hay audiencias, patrocinadores y escenarios icónicos.

En 60 ediciones del Super Bowl, 26 estadios distintos han sido sede del juego en 17 ciudades. Pocas ligas en el mundo concentran su evento cumbre en tan pocos puntos del mapa. La NFL lo hace por una razón simple. Repetir sedes reduce riesgos y maximiza ganancias.

El regreso del Super Bowl al Área de la Bahía se inscribe en esa lógica. Santa Clara no compite en número con Miami o Nueva Orleans, pero cumple con los requisitos modernos de la liga. Estadio de última generación, cercanía con Silicon Valley, capacidad hotelera ampliada y un mercado global conectado con el negocio tecnológico que hoy también es parte del ecosistema NFL.

Diez años después del adiós de Manning, el Super Bowl LX no solo celebra otro campeón. Vuelve a poner sobre la mesa una verdad incómoda y rentable. En la NFL, la historia pesa, pero la infraestructura manda.

Ciudades que más veces han albergado el Super Bowl

Miami

Super Bowls 11

Nueva Orleans

Super Bowls 11

Los Ángeles

Super Bowls 8

Pasadena, California

Super Bowls 5

Tampa, Florida

Super Bowls 5

Atlanta

Super Bowls 3

San Diego

Super Bowls 3

Houston

Super Bowls 3

Glendale, Arizona

Super Bowls 3

Área de la Bahía

Super Bowls: 3