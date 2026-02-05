Shakur Stevenson acusa al CMB de despojarlo del título ligero para evitar pelea con David Benavídez

El boxeador estadounidense Shakur Stevenson encendió la polémica en el boxeo internacional luego de arremeter públicamente contra el Consejo Mundial de Boxeo (CMB), organismo que recientemente lo despojó del título mundial de peso ligero, decisión que el pugilista considera arbitraria y motivada por intereses ajenos a lo deportivo.

Stevenson, considerado uno de los peleadores más talentosos de su generación, manifestó su inconformidad con la forma en que el CMB manejó su situación y aseguró que el organismo tomó medidas que afectaron directamente su carrera. De acuerdo con sus declaraciones, la creación de cinturones interinos fue utilizada estratégicamente para evitar que se concretara una pelea ante David Benavidez, combate que, según el boxeador, estaba dispuesto a aceptar.

El excampeón sostuvo que, lejos de facilitar las mejores peleas para los aficionados, el CMB optó por “mover piezas” dentro de la división con el objetivo de controlar los enfrentamientos y mantener determinados intereses. Stevenson dejó entrever que su despojo no respondió a incumplimientos deportivos, sino a decisiones administrativas que considera injustas.

Aún más polémica resultó la acusación económica que lanzó contra el organismo verde y oro. Stevenson reveló que el CMB le habría solicitado un pago de 100 mil dólares para sancionar una pelea en la que su cinturón no estaba en disputa, situación que calificó como excesiva y poco ética. El boxeador cuestionó que se intenten imponer tarifas tan elevadas cuando no había un título mundial en juego, asegurando que este tipo de prácticas afectan a los peleadores y limitan la transparencia del deporte.

“Me quitan el título, crean campeones interinos y luego quieren cobrar cifras altísimas por sancionar peleas que no son titulares. Eso no es justo para los boxeadores”, habría expresado Stevenson, visiblemente molesto por el trato recibido.

El despojo de Stevenson ha generado debate entre analistas y aficionados, ya que muchos consideran que su calidad dentro del ring no está en duda y que su salida del trono ligero responde más a decisiones políticas que a resultados deportivos. El estadounidense había manifestado previamente su intención de enfrentar a los mejores de la división y consolidarse como campeón indiscutido.

Hasta el momento, el CMB no ha ofrecido una respuesta oficial a las acusaciones del boxeador. Sin embargo, el caso de Shakur Stevenson vuelve a poner sobre la mesa la discusión acerca del manejo de los organismos sancionadores, el cobro de cuotas y la proliferación de títulos interinos en el boxeo moderno.

Mientras tanto, Stevenson continúa enfocado en su carrera y en buscar oportunidades que le permitan demostrar su nivel dentro del cuadrilátero, aunque ahora lo hace en medio de una abierta confrontación con uno de los organismos más influyentes del boxeo mundial.