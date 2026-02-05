¿Cuánto dinero ganan los árbitros del Super Bowl LX?

La precisión en la National Football League tiene un costo elevado. Este domingo, mientras el mundo se detiene para observar el choque entre los Seahawks y los Patriots en el Levi’s Stadium, un grupo de siete oficiales cargará con la responsabilidad de la exactitud. En el Super Bowl LX, el equipo arbitral liderado por Shawn Smith no sólo se juega el prestigio; también cobrará un bono de 50,000 dólares por estar al frente de la planilla que se encargará de que el gran juego fluya lo mejor posible.

La estructura del deporte actual es una persecución constante de la perfección. En la era de la alta definición y los sensores de movimiento, el margen para el error humano se ha visto acorralado. La tecnología, lejos de desplazar a los jueces, ha elevado el estándar de lo que se espera de ellos. La liga sostiene que, pese a las cámaras de 8K que diseccionan cada jugada, la presencia de los mejores oficiales del mundo es la única garantía de orden en un juego de milímetros. Las polémicas, aunque nunca desaparecen del todo, han encontrado un filtro en los sistemas de repetición que respaldan a quienes visten de rayas.

Para esta edición, la liga ha confiado el silbato principal a Shawn Smith. En su undécima temporada dentro de la organización, Smith representa la dualidad del arbitraje profesional: una figura de autoridad que, fuera de las luces del estadio, navega en el entorno corporativo de Detroit. No será una labor solitaria. El equipo seleccionado es un mosaico de veteranía. Mientras Smith debuta como referee principal en un domingo de campeonato, a su lado caminarán nombres como el umpire Roy Ellison y el juez de lado Eugene Hall, quienes acumulan cuatro apariciones previas en el partido por el título. Es una combinación diseñada para que la presión de Santa Clara no asfixie el criterio en los momentos críticos.

Este grupo de oficiales es el resultado de un sistema de evaluación que no admite mediocridad. En una industria que genera miles de millones de dólares, ellos son los guardianes de la integridad, personajes que el lunes volverán a sus despachos como abogados o consultores, pero que el domingo serán los jueces más observados del planeta.El salario de los árbitros en el Super Bowl LX

La compensación económica de los oficiales de la NFL ha dejado de ser un tema tabú para convertirse en un reflejo del crecimiento financiero de la liga. Para estos profesionales, el Super Bowl representa la cima de su carrera y, por consecuencia, el día de pago más sustancioso de su calendario.

De acuerdo con datos financieros y proyecciones del acuerdo colectivo vigente en este 2026, un oficial experimentado percibe un salario base anual que promedia los 205,000 dólares. Esta cifra ha experimentado un crecimiento sostenido desde los 150,000 dólares que se registraban hace una década, cuando Peyton Manning se despidió de las canchas precisamente en este escenario del norte de California.

La remuneración por el Super Bowl LX

Bono por el partido: Cada integrante del cuerpo arbitral recibe un pago adicional de aproximadamente 50,000 dólares exclusivamente por este encuentro.

Compensación por postemporada: Previo a este domingo, los oficiales elegidos para las rondas de comodines y divisionales sumaron bonos que oscilan entre los 3,000 y 5,000 dólares por jornada.

Relación por juego: Mientras que un encuentro de temporada regular les otorga cerca de 12,000 dólares, el partido por el Vince Lombardi multiplica ese ingreso, reflejando el nivel de escrutinio y la responsabilidad de entregar un resultado sin manchas reglamentarias.

Al concluir el encuentro, cuando el confeti cubra a los Seahawks o a los Patriots, el éxito de Shawn Smith y su equipo se medirá por su invisibilidad. Si el reglamento se aplicó con la precisión que exige el Levi's Stadium, su labor habrá justificado cada dólar de su contrato.

Los datos a tomar en cuenta

El líder: Shawn Smith vivirá su primer Super Bowl como árbitro principal tras 11 temporadas en la liga.

El veterano: Roy Ellison es el más experimentado del grupo; ha estado en las ediciones XLII, LII, LVII y ahora la LX.

Dato curioso: Seis de los ocho oficiales titulares (incluyendo al oficial de repetición) trabajaron juntos en la Ronda Divisional entre Texans y Patriots hace unas semanas.