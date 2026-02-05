Kemonito se fracturó el fémur en un entrenamiento; fue operado

Kemonito estuvo alejado de las funciones del Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL), debido a que se fracturó el fémur durante un entrenamiento hace unos días, por lo que tuvo que ser operado.

“Tuve un accidente el día miércoles entrenando. Pasé y todo, en un descuido me fracturé la pierna, el fémur. Requerí una operación, me pusieron placas”, declaró Kemonito en el CMLL Informa.

Kemonito se recupera de la operación CMLL

El incidente se dio en las clases nocturnas que imparte el profesor Tony Salazar y fue atendido por el servicio médico del CMLL.

“Sentí que se estiraron mis tendones y se me fue el aire. Dije 'me van a poner nada más yeso y todo', pero llegó un momento en que no pude mover la pierna. Dije 'sí voy a requerir operación'. Nadie pensaba eso”, recordó.

El micro estrella del CMLL se va sintiendo mejor tras la operación, puede tener más movimiento. Después de la cirugía, los doctores lo felicitaron por su recuperación y le vaticinaron que regresaría muy rápido al ring.

“He recibido mensajes, me han dado los buenos deseos. Eso me hace sentir más fuerte, que le eche más ganas. Aquí seguimos echándole muchas ganas”, subrayó Kemonito.