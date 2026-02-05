NFL Honors: Christian McCaffrey busca hacer historia como triple finalista previo al Super Bowl LX

La gala NFL Honors está a punto de iluminar San Francisco esta noche de jueves, justo tres días antes del Super Bowl LX, donde se coronará al campeón de la temporada 2025 entre los New England Patriots y los Seattle Seahawks. Entre los ocho premios que se entregarán, la gran estrella de la velada podría ser Christian McCaffrey, el corredor de los San Francisco 49ers, quien ha logrado algo excepcional: ser finalista en tres categorías, un hito que lo convierte en apenas el segundo jugador en la historia en conseguirlo en la NFL.

En la puja por el Jugador Más Valioso (MVP) de la liga, McCaffrey comparte escenario con cuatro quarterbacks de élite: Josh Allen (Buffalo), Trevor Lawrence (Jaguars), Drake Maye (Patriots) y Matthew Stafford (Rams). Su candidatura destaca por haber sido el motor ofensivo indiscutible de los 49ers, llevando al equipo a los playoffs con una producción que recuerda sus mejores años.

La categoría de Jugador Ofensivo del Año lo ve nuevamente en la contienda, enfrentándose a Drake Maye —el joven QB que guió a los Patriots hasta el Super Bowl. McCaffrey, con su versatilidad como corredor y receptor, acumuló yardas totales impresionantes y touchdowns clave, consolidándose como uno de los jugadores más completos del ataque en 2025.

Finalmente, en El Regreso del Año, compite junto a Trevor Lawrence y otros que superaron adversidades. Tras una campaña 2024 marcada por lesiones que limitaron su impacto, CMC regresó con fuerza renovada: jugó casi todos los partidos, superó las 2,000 yardas desde la línea de scrimmage y anotó 17 touchdowns, demostrando resiliencia y dominancia total.

Un panel de 50 periodistas especializados votó antes de los playoffs, con puntos distribuidos (10 por primer lugar, bajando hasta 1), y la firma Lutz and Carr certificó los resultados.

Premios Principales

Jugador Más Valioso (MVP):

Matthew Stafford (QB, LA Rams)

Drake Maye (QB, New England Patriots)

Josh Allen (QB, Buffalo Bills)

Trevor Lawrence (QB, Jacksonville Jaguars)

Christian McCaffrey (RB, SF 49ers)

Jugador Ofensivo del Año (OPOY):

Drake Maye (QB, Patriots)

Christian McCaffrey (RB, 49ers)

Puka Nacua (WR, Rams)

Bijan Robinson (RB, Falcons)

Jaxon Smith-Njigba (WR, Seahawks)

Jugador Defensivo del Año (DPOY):

Myles Garrett (DE, Browns)

Aidan Hutchinson (DE, Lions)

Micah Parsons (DE, Packers)

Will Anderson Jr. (DE, Texans)

Nik Bonitto (LB, Broncos)

Novato Ofensivo del Año (OROY):

Jaxson Dart (QB, NY Giants)

Emeka Egbuka (WR, Buccaneers)

TreVeyon Henderson (RB, Patriots)

Tetairoa McMillan (WR, Panthers)

Tyler Shough (QB, Saints)

Novato Defensivo del Año (DROY):

Abdul Carter (LB, Giants)

Nick Emmanwori (DB, Seahawks)

James Pearce Jr. (DE, Falcons)

Carson Schwesinger (LB, Browns)

Xavier Watts (S, Falcons)

Entrenador del Año:

Mike Vrabel (Patriots)

Liam Coen (Jaguars)

Ben Johnson (Bears)

Mike Macdonald (Seahawks)

Kyle Shanahan (49ers)

Regreso del Año (CPOTY):

Dak Prescott (QB, Cowboys)

Trevor Lawrence (QB, Jaguars)

Aidan Hutchinson (DE, Lions)

Christian McCaffrey (RB, 49ers)

Stefon Diggs (WR, Patriots)