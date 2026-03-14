Tres seleccionadas de Irán renuncian al asilo en Australia

Tres seleccionadas de Irán cambiaron de opinión y renunciaron al asilo en Australia que se les había concedido, por lo que regresaron a su país, así lo dio a conocer Tony Burke, ministro de Interior.

“Durante la noche, tres miembros de la selección femenina de futbol de Irán tomaron la decisión de reunirse con el resto del equipo en su viaje de regreso a Irán”, indicó el funcionario.

Suman cuatro jugadoras que han renunciado al asilo en Australia Reuters

Hace unos días, siete integrantes de la delegación de Irán que participó en la Copa Asiática femenina, solicitaron refugio en Australia después de que fueron calificadas de “traidoras” en su país por negarse a cantar el himno nacional.

“Después de comunicar a las autoridades australianas que habían tomado esta decisión, a las jugadoras se les ofrecieron en repetidas ocasiones oportunidades para hablar sobre sus opciones”, agregó Tony Burke.

Sólo tres seleccionadas de Irán mantienen asilo en Australia Reuters

Actualmente, sólo tres seleccionadas de Irán permanecen en Australia. Anteriormente, otra integrante del equipo también cambió su decisión.

El funcionario señaló que el Gobierno de Australia ha hecho todo lo posible para garantizar que las futbolistas tuvieran la oportunidad de un futuro seguro en aquel país.

“Los australianos deberían sentirse orgullosos de que haya sido en nuestro país donde estas mujeres se encontraron con una nación que les ofreció opciones reales e interactuaron con autoridades dispuestas a ayudarlas”, agregó.

Con información de AFP.