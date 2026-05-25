Tras el título, Cruz Azul tendría su primera baja para el Apertura 2026, ¿Quién es?

Cruz Azul cerró una gran temporada histórica tras la obtención del décimo título de la institución en la cancha del Olímpico Universitario. Pese a sufrir mucha turbulencia, La Máquina se quedó con el trofeo ante Pumas.

Ante ello, la idea de reforzar el plantel para defender el título pudiera ser lo primero que pensaría la directiva, sin embargo, tan solo unas horas después de la celebración, comenzaron a surgir los primeros rumores de movimientos en el plantel y todo señala que serían salidas del equipo.

Cruz Azul logró su décimo campeonato en el Clausura 2026. REUTERS

Andrés Gudiño sería la primera baja de Cruz Azul

En La Noria, empieza a sonar con fuerza el nombre de Andrés Gudiño como posible primera baja de Cruz Azul. El guardameta mexicano, que fue parte importante del plantel en gran parte de la temporada, ve cómo sus minutos se han reducido considerablemente tras el regreso de Kevin Mier.

Esta falta de continuidad sería el principal motivo que ha generado molestia en el portero. Aunque ha expresado de renovar contrato con La Máquina, el no jugar daría pie a que empezará a tomar decisiones sobre su futuro.

Mientras Mier estuvo fuera por lesión, Gudiño fue un gran pilar del equipo en la temporada regular y en la Concachampions. Incluso, sus grandes actuaciones fueron elogiadas por Nicolás Larcamón.

Sin embargo, con el regreso del colombiano y aunque se encontraba en un gran nivel, el portero mexicano volvió a la banca, situación que parece haberle molestado, pese a haber salido campeón.

Gudiño fue titular en gran parte del Clausura 2026, pero no pudo disputar la Liguilla Mexsport

¿Cuál sería el destino de Andrés Gudiño?

Uno de los destinos que más fuerza cobra para Andrés Gudiño es el Atlante. El equipo de Cancún busca consolidarse tras dar el salto al máximo circuito, por lo que un portero con experiencia en Primera División como Gudiño representaría una excelente opción tanto deportiva como institucional.

La otra opción, y que también ha sonado fuerte, es Tigres, aunque la operación luce complicada. Nahuel Guzmán sigue siendo el referente indiscutible y la directiva no parece dispuesta a sumar competencia directa en esa posición en el corto plazo, por lo que las puertas de San Nicolás se ven difíciles.

Rayados también aparece en el radar. El equipo regiomontano no ha encontrado la seguridad deseada en su portería en las últimas campañas y una incorporación como Gudiño podría brindar experiencia y competencia interna.

De momento, la posible salida de Andrés Gudiño es solo un rumor, sin embargo, ante la falta de minutos, nadie dudaría que su destino pudiera estar afuera de los celestes.