NBA en México 2026: Filtran precios de boletos para el Denver Nuggets vs. Indiana Pacers

La euforia por el regreso de la NBA en México encendió las redes sociales tras la filtración de los presuntos costos oficiales de las entradas para el choque entre los Denver Nuggets y los Indiana Pacers, pactado para el próximo 7 de noviembre de 2026 en la Arena Ciudad de México.

Diversas páginas y usuarios compartieron el desglose de los boletos. Las cifras encendieron el debate inmediato entre la afición debido al elevado valor de las zonas exclusivas.

¿Cuánto costarán los boletos para la NBA en México?

El listado extraoficial revela una brecha económica importante dependiendo de la cercanía con la duela. Los accesos más cotizados se ubican en el área VIP, mientras que los niveles altos ofrecen alternativas más amigables para el bolsillo.

Zonas Premium y VIP

Primera Fila: 20 mil 850 pesos (Con cargos incluidos).

Cancha 1: 17 mil 800 pesos.

Cancha 2: 15 mil 970 pesos.

Retráctil 1 y Patrocinios: Superan los 12 mil pesos.

Zonas Económicas y Generales

Balcón Especial 3: 1,130 pesos.

Balcón 3: 942 pesos.

Fechas clave para las preventas y venta general

Si planeas asegurar tu lugar en las gradas de la Arena CDMX para ver a Nikola Jokić, Tyrese Haliburton y compañía, ten en cuenta el calendario de comercialización que arrancó esta misma semana:

Preventa Azteca: 25 y 26 de mayo a partir de las 10:00 horas.

Preventa Exclusiva Fans: 27 y 28 de mayo.

Venta General: Abre el 29 de mayo a las 10:00 horas.

A falta de un anuncio oficial por parte de la liga sobre paquetes especiales u hospitalidades añadidas, la fiebre por el deporte ráfaga promete agotar las localidades en cuestión de minutos. Los fanáticos deberán mantenerse atentos a la plataforma oficial encargada de la distribución del evento para validar este tabulador.