"Nos corrieron por miedo": Cruz Azul se burla de Pumas tras reinar en su estadio

La afición de Cruz Azul desató una ola de burlas e ironías en redes sociales tras coronarse en el Estadio Olímpico Universitario, esto recordando el episodio que la directiva auriazul les hizo pasar al inicio del Clausura 2026 cuando decidieron negarles la extensión del acuerdo para que La Máquina continuará usando el inmueble en el sur de la Ciudad de México como su casa durante el torneo.

En las plataformas digitales, los fanáticos cementeros han recordado el capítulo de cómo la directiva les negó la extensión del uso del Olímpico Universitario.

"Nos corrieron 3 días antes del inicio del torneo porque les daba miedo que quedáramos campeones y diéramos la vuelta en CU" y "No van a creer cómo terminó todo", son los mensajes en redes sociales de algunos aficionados quienes aún no olvidan la maniobra de la directiva.

Cruz Azul ganó su segundo campeonato en Ciudad Universitaria en menos de dos años luego de haber obtenido la Concachampions en el 2025, lo cual ahora se suma al Clausura 2026 en la Liga MX tras derrotar a los Pumas por 2-1. El equipo de la UNAM suma 15 años sin lograr el título.

Si esto fuera poco, el director deportivo de Cruz Azul, Iván Alonso, señaló que la dirigencia de los Pumas no fue recíproca con el trato ofrecido al equipo, por lo cual su primer pensamiento era derrotar a Pumas para cobrarse los malos tratos.

“Nos la hicieron pasar, nos la hicieron pasar hoy jodidas. Nos trataron mal de verdad, no hubo reciprocidad”, acusó Alonso, reconociendo el hostigamiento que vivió el plantel antes de sentenciar: “Pero nuestro director técnico y nuestros jugadores hicieron lo que tenían que hacer”.

¿Por qué Cruz Azul no siguió en el Olímpico Universitario?

La raíz de esta rivalidad administrativa comenzó en los despachos institucionales debido a una polémica ruptura de acuerdos que obligó a los celestes a buscar una sede de emergencia para el torneo a la espera de que el Estadio Banorte quedara listo, pero que había estado cerrado por las remodelaciones de cara al Mundial 2026.

A pesar de que existía un compromiso de palabra para mantener el acuerdo por un semestre más, la UNAM rechazó la petición mediante un oficio firmado el seis de enero de 2026. El argumento oficial fue una saturación de la agenda del Estadio Olímpico por la participación de Pumas en el torneo local y en la Copa de Campeones de la Concacaf.

Aficionados celebraron el campeonato de Cruz Azul en el Estadio Olímpico Universitario. REUTERS

La negativa rompió un trato comercial donde La Máquina desembolsaba más de un millón 321 mil pesos por partido. La directiva de Cruz Azul señaló en su momento que, además, el aviso llegó con poco margen de maniobra por lo que la única opción fue jugar en el Estadio Cuauhtémoc en Puebla.

Para el Apertura 2026, Cruz Azul regresarà al Estadio Banorte, pero en sus planes sigue abierta la posibilidad de la construcción de su propio estadio en la Ciudad de México.