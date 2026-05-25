Pumas rompe filas en La Cantera con dudas sobre el futuro de sus figuras

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El silencio fue el sonido dominante en La Cantera. Menos de 24 horas después de perder la final ante Cruz Azul, los jugadores de Pumas regresaron al club universitario para cerrar una temporada que terminó a un paso de la gloria y comenzar, de alguna forma, a digerir el golpe.

Efraín Juárez citó al plantel a las 11:00 de la mañana para sostener una última charla antes del periodo vacacional, que se extenderá hasta el 22 de junio. El técnico auriazul no llegó solo. A su lado apareció Rooney Deila, su mentor y una de las figuras más influyentes en su formación como entrenador, en una jornada marcada más por la introspección que por las palabras.

Fuentes cercanas a Excélsior pudieron saber que la reunión tuvo un tono de calma y respaldo. Aunque Keylor Navas porta el gafete de capitán, su participación en la conversación señalan, fue breve. El guardameta costarricense continúa procesando lo que representó una campaña de altas expectativas, liderazgo y una derrota dolorosa en el momento decisivo.

Quien sí tomó la voz principal fue Efraín Juárez. El técnico buscó transmitir serenidad al grupo y pidió a sus futbolistas desconectarse durante los próximos días, recuperar energías y valorar el recorrido de un equipo que volvió a poner a Pumas en una final después de años de ausencia.

Dentro de la institución también hubo respaldo para Nathan Silva, luego de la polémica generada por tocar el trofeo antes del partido definitivo. En la interna no hubo señalamientos hacia el defensor brasileño y el episodio fue tratado como una circunstancia ajena al desenlace deportivo.

Mientras el plantel inicia sus vacaciones, la dirección deportiva ya mira hacia el mercado de verano. Entre las posibles salidas más relevantes aparecen Pedro Vite y Coco Carrasquilla, dos futbolistas que podrían despertar interés internacional tras una eventual buena participación en la Copa del Mundo.

La jornada se alargó por 3 horas y 40 minutos. Al final, como ocurrió durante buena parte del torneo, Efraín Juárez fue el último en abandonar Cantera. Salió con el rostro desencajado, sin detener su automóvil, evitó cualquier declaración. Se fue cargando todavía el peso de una final perdida.