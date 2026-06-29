Tras ser campeón del mundo... Alemania no conoce los Octavos de Final

Alemania fue eliminado agónicamente por Paraguay en tanda de penales y el conjunto teutón cumplirá, al menos, 16 años sin conocer lo que es acceder a los Octavos de Final; la última vez que superó dicha fase fue en Brasil 2014, cuando se coronó en el Estadio Maracaná.

Tras una Fase de Grupos sumamente tranquila en donde los dirigidos por Julian Nagelsmann lograron acceder a los 16avos de Final como líder del Grupo E, los europeos lucían como amplios favoritos para regresar a unos Octavos de Final, sin embargo, la gran actuación por parte del portero paraguayo Orlando Gill los volvió a eliminar de terminar entre los 16 mejores del campeonato.

De esta forma, se suman tres ediciones consecutivas de los alemanes sin acceder a los Octavos de Final, ya que en Rusia 2018 y Qatar 2022 terminaron su participación tras la Fase de Grupos y en el Mundial 2026 no superaron la novedosa ronda de 16avos de Final.

En 2030, Alemania intentará romper con 16 años sin llegar a Octavos de Final en un Mundial. Reuters

Alemania último de Grupo en Rusia 2018

La debacle de Alemania arrancó ante Chucky Lozano y la Selección Mexicana, reponiéndose en su segundo compromiso y terminando en el fondo del sector tras caer sorprendentemente contra Corea del Sur en el partido que significó su eliminación del certamen.

Alemania 0-1 México / Fase de Grupos - 17 de junio.

Alemania 2-1 Suecia / Fase de Grupos - 23 de junio.

Alemania 0-2 Corea del Sur / Fase de Grupos - 27 de junio.

Alemania terminó al fondo del Grupo F en el Mundial de Rusia 2018, mismo que compartió con México, Corea del Sur y Suecia. Mexsport

Alemania eliminado en Qatar 2022 por goles

Las malas noticias se mantuvieron para la siguiente edición de la Copa del Mundo, ya que volvieron a caer en su debut ante Japón, igualaron ante España y una escasa diferencia de goles en su triunfo ante Costa Rica terminó sentenciando –nuevamente- sus esperanzas en la máxima justa del futbol.

Alemania 1-2 Japón / Fase de Grupos - 23 de noviembre.

Alemania 1-1 España / Fase de Grupos - 27 de noviembre.

Alemania 4-2 Costa Rica / Fase de Grupos - 1 de diciembre.

Manuel Neuer y Jamal Musiala tras la eliminación de Alemania en Qatar 2022. Mexsport

Alemania en el Mundial 2026

Para 2026, el paso de Alemania parecía ser demoledor luego del 7-1 endosado a Curazao y el triunfo ante un conjunto africano que contó con oportunidades de vencerlos, solo que tras la derrota ante Ecuador, los teutones no regresaron más al certamen y fueron eliminados por un sorprendente Paraguay a pesar de ser favoritos absolutos.

Alemania 7-1 Curazao / Fase de Grupos - 14 de junio.

Alemania 2-1 Costa de Marfil / Fase de Grupos - 20 de junio.

Alemania 1-2 Ecuador / Fase de Grupos - 25 de junio.

Alemania 1(3)-(4)1 Paraguay / 16avos de Final - 29 de junio.

BFG