¿Quién es Orlando Gil? El héroe de Paraguay ante Alemania en el Mundial

En un partido épico de los dieciseisavos de final del Mundial 2026, la selección de Paraguay logró una de las mayores sorpresas del torneo al eliminar a Alemania. Después de un empate (1-1) en los 180 minutos, todo se definió desde los once pasos, donde los paraguayos ganaron (3-4).

El equipo guaraní resistió con uñas y dientes los embates de la Mannschaft y selló su pase a octavos gracias a una defensa sólida y, sobre todo, a las intervenciones decisivas de su arquero Orlando Gill.

Orlando Gil, llorando tras darle el triunfo a Paraguay ante Alemania Reuters

La Albirroja supo aprovechar sus momentos y llevó el duelo a la definición por penales, donde la figura de Gill fue determinante.

¿Quién es Orlando Gill? El portero de Paraguay

Orlando Daniel Gill Noldín nació el 11 de junio de 2000 en San Lorenzo, Paraguay. Surgido de las divisiones inferiores de clubes locales como Club 13 de Junio y CS San Lorenzo, comenzó su carrera profesional en el futbol paraguayo con apariciones limitadas en primera división.

Su gran salto se produjo cuando fue cedido al San Lorenzo de Almagro de Argentina en diciembre de 2023, donde inicialmente jugó en la reserva antes de consolidarse en el primer equipo.

En San Lorenzo de Almagro, Gill ha experimentado un crecimiento exponencial. Su imponente físico de casi dos metros de altura, combinado con reflejos felinos y buena lectura del juego, lo han convertido en un arquero confiable en la Primera División argentina.

De ser un desconocido para muchos, pasó a ser titular indiscutido y pieza clave en competiciones internacionales como la Copa Sudamericana, donde sus atajadas llamaron la atención de la selección absoluta de Paraguay.

La gran actuación de Gil frente a Alemania

Orlando Gill fue el gran protagonista del histórico triunfo de Paraguay ante Alemania. Durante los 180 minutos (incluyendo prórroga), el arquero paraguayo realizó múltiples atajadas de alto calibre, negando en varias ocasiones el gol a figuras como Havertz, Wirtz y otros atacantes germanos.

En la definición por penales, Gill elevó su nivel a la excelencia al detener dos disparos clave, convirtiéndose en el verdugo de Alemania.

Orlando Gil celebrando tras el penalti atajado ante Alemania Reuters

Estas intervenciones no solo clasificaron a Paraguay, sino que lo instalaron como una de las figuras del torneo hasta el momento, recordando a grandes porteros que han brillado en eliminatorias mundialistas.

Estadísticas de Orlando Gill

Nombre completo: Orlando Daniel Gill Noldín

Edad: 26 años (nacido el 11 de junio de 2000)

Estatura: 1.99 m

Clubes totales: CS San Lorenzo (Paraguay) y San Lorenzo de Almagro (Argentina)

Partidos totales: 59 en primera división (Argentina)

Porterías en cero: 35 (en San Lorenzo de Almagro)

Títulos: Sin títulos hasta el momento

Equipo actual: San Lorenzo de Almagro (Argentina)

Contrato: Hasta diciembre 2027