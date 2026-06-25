Alemania vs Ecuador EN VIVO: La Mannschaft busca un récord histórico y Ecuador juega su última carta
Alemania busca igualar una marca histórica de 12 triunfos consecutivos, mientras Ecuador necesita una victoria para seguir con vida en el Mundial 2026
Alemania llega clasificada y con la cima del Grupo E asegurada, pero aún persigue un récord histórico. Ecuador, en cambio, se juega la vida en el Mundial 2026
Alemania busca su triunfo 12 al hilo; Ecuador necesita ganar para seguir vivo en el Mundial 2026 y romper su sequía goleadora
Si Ecuador termina el torneo sin marcar, podría unirse a Bolivia como las únicas selecciones sudamericanas que completaron una participación mundialista sin anotar un solo gol.
La falta de gol se ha convertido en la principal preocupación de La Tri. Después de dos jornadas, Ecuador todavía no ha logrado anotar un solo tanto en la Copa del Mundo.
Si Alemania derrota a Ecuador, alcanzará una racha de 12 victorias consecutivas, igualando el récord absoluto de la selección alemana establecido entre mayo de 1979 y junio de 1980.
Aunque Alemania ganó su segundo encuentro, el desempeño dejó algunas dudas. Costa de Marfil dominó varios tramos del partido y se fue al descanso con ventaja gracias a un gol de Franck Kessié al minuto 30.
El conjunto dirigido por Julian Nagelsmann ha ganado sus dos partidos del Mundial 2026. Primero aplastó 7-1 a Curazao y posteriormente superó 2-1 a Costa de Marfil para asegurar de manera anticipada su boleto a los octavos de final.
Alemania enfrenta a Ecuador en el cierre del Grupo E del Mundial 2026