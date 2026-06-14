Alemania vs Curazao EN VIVO Mundial 2026: debut histórico ante un gigante de cuatro Copas del Mundo
Curazao disputa el primer partido mundialista de su historia frente a Alemania, tetracampeona del mundo. Sigue el minuto a minuto, alineaciones, goles y todas las incidencias desde Houston
Curazao inicia la aventura más grande de su historia en el Mundial 2026 frente a Alemania, una potencia que busca arrancar con autoridad
Los caribeños, el país más pequeño en clasificar a una Copa del Mundo, intentarán dar la sorpresa en Houston ante una selección favorita.
Alemania volvió a sufrir en una transición defensiva y estuvo cerca de recibir el segundo tanto antes de tomar la pausa de hidratación
Alemania toma un respiro ante el embate de Curazao. Para sorpresa del Mundo, Curazao consigue su primer tanto ante los alemanes.
En su segunda llegada a arco rival, Livano Comenencia se encuentra el balón rechazado y de zurda la manda guardar para empatar e partido.
Por primera ocasión en el encuentro, Curazao termina una jugada en arco rival. Abrieron la cancha por el sector de la derecha. Después de un centro que fue rechazado, la pelota quedó en el pie de Bacuna quien sacó un disparo por arriba del arco.
Florian Wirtz comenzó a encender las alarmas con una de esas jugadas que justifican su fama. El nuevo mediapunta del Liverpool recibió por la banda izquierda, encaró a Floranus y lo dejó atrás con una serie de bicicletas que levantaron a los aficionados de sus asientos. Después soltó un derechazo cargado de veneno que superó al arquero, pero se marchó apenas a centímetros de la base del poste más lejano.
Alemania ganó 14 de sus últimos 17 partidos mundialistas frente a selecciones del continente americano.
Recibe el balón dentro del área, pero su disparo es débil y el arquero caribeño retiene. Alemania, como se esperaba, es muy superior en el inicio del encuentro.
Felix Nmecha saca disparo que pasa por encima de los tres postes
Pared dentro del área que Felix Nmecha firma a la derecha para adelantar al cuadro europeo.
Jürgen Locadia busca generar peligro con velocidad por el sector de la derecha.
Curazao toca el balón y de inmediato pierden la posesión.
Por primera ocasión se escucha en un Mundial el himno de Curazao.
Los alemanes perdieron su partido inaugural en las últimas dos Copas del Mundo.
Entre los países europeos, únicamente Italia iguala los 4 campeonatos de Alemania.
Se convertirá en unos minutos en el país más pequeño de la historia en competir en el Mundial
La mayor cifra en las eliminatorias para la región
La Mannschaft sin sorpresas
Entre ambos hay una brecha de 39 años y 299 días.
Según el supercomputador de Opta, Alemania ganó el 90.7% de las simulaciones previas al encuentro.
Alemania juega su Mundial número 21, récord entre las selecciones europeas