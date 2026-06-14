Alemania vs Curazao EN VIVO Mundial 2026: debut histórico ante un gigante de cuatro Copas del Mundo

Min 15 Wirtz muestra su habilidad

Florian Wirtz comenzó a encender las alarmas con una de esas jugadas que justifican su fama. El nuevo mediapunta del Liverpool recibió por la banda izquierda, encaró a Floranus y lo dejó atrás con una serie de bicicletas que levantaron a los aficionados de sus asientos. Después soltó un derechazo cargado de veneno que superó al arquero, pero se marchó apenas a centímetros de la base del poste más lejano.