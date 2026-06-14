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Alemania vs Curazao EN VIVO Mundial 2026: debut histórico ante un gigante de cuatro Copas del Mundo

Curazao disputa el primer partido mundialista de su historia frente a Alemania, tetracampeona del mundo. Sigue el minuto a minuto, alineaciones, goles y todas las incidencias desde Houston

Por: Ariel Velázquez

Alemania y Curazao inician su camino en el Mundial 2026.
Alemania y Curazao inician su camino en el Mundial 2026.IMAGN IMAGES via Reuters
Alemania
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Curazao
Bandera curazao
Curazao inicia la aventura más grande de su historia en el Mundial 2026 frente a Alemania, una potencia que busca arrancar con autoridad

Los caribeños, el país más pequeño en clasificar a una Copa del Mundo, intentarán dar la sorpresa en Houston ante una selección favorita.

Curazao debuta en un Mundial ante Alemania. Sigue en vivo el partido, los goles y las incidencias
Min 22Alemania sufre

Alemania volvió a sufrir en una transición defensiva y estuvo cerca de recibir el segundo tanto antes de tomar la pausa de hidratación

Min 22Pausa de hidratación

Alemania toma un respiro ante el embate de Curazao. Para sorpresa del Mundo, Curazao consigue su primer tanto ante los alemanes.

Min 21Sorpresa en Houston 

En su segunda llegada a arco rival, Livano Comenencia se encuentra el balón rechazado y de zurda la manda guardar para empatar e partido.

Min 21Goooool Curazao
Min 19Se anima Curazao

Por primera ocasión en el encuentro, Curazao termina una jugada en arco rival. Abrieron la cancha por el sector de la derecha. Después de un centro que fue rechazado, la pelota quedó en el pie de Bacuna quien sacó un disparo por arriba del arco.

Min 15Wirtz muestra su habilidad

Florian Wirtz comenzó a encender las alarmas con una de esas jugadas que justifican su fama. El nuevo mediapunta del Liverpool recibió por la banda izquierda, encaró a Floranus y lo dejó atrás con una serie de bicicletas que levantaron a los aficionados de sus asientos. Después soltó un derechazo cargado de veneno que superó al arquero, pero se marchó apenas a centímetros de la base del poste más lejano.

Min 14Paso sólido ante seleccionados americanos

Alemania ganó 14 de sus últimos 17 partidos mundialistas frente a selecciones del continente americano.

Min 12¡NMECHA ROZA EL DOBLETE!

Recibe el balón dentro del área, pero su disparo es débil y el arquero caribeño retiene. Alemania, como se esperaba, es muy superior en el inicio del encuentro.

Min 8Alemania cerca del segundo tanto 

Felix Nmecha saca disparo que pasa por encima de los tres postes

Min 5Golazo

Pared dentro del área que Felix Nmecha firma a la derecha para adelantar al cuadro europeo.

Felix Nmecha celebra el primer gol de Alemania.
Felix Nmecha celebra el primer gol de Alemania.Getty Images via AFP
Min 5Gooool de Alemania
Min 3Curazao se anima por derecha

Jürgen Locadia busca generar peligro con velocidad por el sector de la derecha.

Min 0Inicia el encuentro

Curazao toca el balón y de inmediato pierden la posesión.

Min 0Manuel Neuer disputa su quinto Mundial.
Min 0Se desarrolla la ceremonia de los himnos.

Por primera ocasión se escucha en un Mundial el himno de Curazao.

Curazao debuta en los Mundiales.
Curazao debuta en los Mundiales.AFP
Min 0Por un mejor arranque

Los alemanes perdieron su partido inaugural en las últimas dos Copas del Mundo.

Alemania busca iniciar con el pie derecho
Alemania busca iniciar con el pie derechoAFP
MinEn la cúspide

Entre los países europeos, únicamente Italia iguala los 4 campeonatos de Alemania.

10:45 HrsEl encuentro se disputa en el Houston Stadium, casa de los Texans de la NFL
Min 0Alemania un invitado constante

  • Sólo Brasil, con 23 participaciones, ha jugado más Copas del Mundo que Alemania.

    • Min 0Curazao tiene 150.000 habitantes.  .

    Se convertirá en unos minutos en el país más pequeño de la historia en competir en el Mundial

    Min 0El conjunto caribeño llega tras marcar 28 goles en la eliminatoria de Concacaf.

    La mayor cifra en las eliminatorias para la región

    Min 0Alineaciones conformadas

    La Mannschaft sin sorpresas

    Alineación Alemania.
    Alineación Alemania.FIFA
    Alineación Curazao
    Alineación CurazaoFIFA
    Min 0El duelo entre Julian Nagelsmann (38 años y 326 días) y Dick Advocaat (78 años y 260 días) registra la mayor diferencia de edad en la historia

    Entre ambos hay  una brecha de 39 años y 299 días.

    Min. 0Los alemanes son 4 veces campeones del mundo y parten como favoritos. 

    Según el supercomputador de Opta, Alemania ganó el 90.7% de las simulaciones previas al encuentro.

    Min. 0Curazao disputa el primer partido mundialista de toda su historia.

    Alemania juega su Mundial número 21, récord entre las selecciones europeas

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