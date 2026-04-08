Tras pelea masiva, la MLB suspende a Jorge Soler por 7 juegos y a Reynaldo López, 5 

Los Angels de Los Ángeles y los Braves de Atlanta fueron sacudidos por un enfrentamiento en el montículo que resultó en significativas sanciones impuestas por la Major League Baseball (MLB). El jardinero y bateador designado de los Angels, Jorge Soler, fue suspendido siete juegos y multado con una cantidad no revelada, y el pitcher abridor de los Braves, Reynaldo López, aceptó una sanción reducida a cinco juegos y una multa, a raíz de la pelea que provocó su expulsión en la quinta entrada de la victoria 7-2 de Atlanta el martes por la noche en Anaheim, California.

La MLB había suspendido inicialmente a López por siete juegos, según su anuncio del miércoles, antes de que la sanción fuera rebajada a cinco tras un acuerdo con la Asociación de Jugadores de la MLB.

El origen de la furia

La tensión entre el bateador cubano y el lanzador dominicano se gestó desde el inicio del juego. Soler, que tiene un historial de gran éxito contra López (14 hits, 5 jonrones en su carrera, incluyendo el juego del martes), fue el centro de los incidentes:

Em la primera entrada, Soler conectó jonrón de dos carreras ante López. En la tercera, Soler fue golpeado en la mano izquierda por un lanzamiento de 96 mph de López. En el quinto episodio se detonó todo. López lanzó una bola alta y pegada que se desvió del guante del catcher Jonah Heim. Soler, visiblemente molesto por el lanzamiento cerca de su cabeza, encaró al pitcher. Tras un intercambio verbal, Soler cargó hacia el montículo, desencadenando la pelea.

Reynaldo López y Jorge Soler fueron compañeros en Atlanta. Reuters

Iniciada la pelea, se vaciaron los dugouts, pero López fue captado por las cámaras de televisión lanzando puñetazos con la diestra, con la que sostenía una pelota de beisbol.

El piloto de los Braves fue al rescate

El altercado tiene la peculiaridad de que Soler y López fueron compañeros de equipo en los Braves durante la segunda mitad de la temporada 2024.

El momento más llamativo fue cuando el mánager de Atlanta, Walt Weiss, corrió al montículo y tacleó a Soler para poner fin al pleito. Weiss, que también coincidió con Soler en el equipo, explicó su acción: "Quiero mucho a Soler. Fuimos compañeros aquí. Pero es un hombre grande... mi instinto fue sólo entrar y quitar a Jorge de sus pies porque estaba en pie de guerra".