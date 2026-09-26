Gabriel Milito respalda a Luis Romo tras error: "Nada va a cambiar"

El partido ante Querétaro ha sido el peor hasta el momento por parte del Guadalajara. Nada le salió en el campo y por si fuera poco, Luis Romo volvió a cometer un grave error, algo que le preocupa a Gabriel Milito.

A pesar de que Chivas inició bien, el ‘oso’ que cometió el capitán rojiblanco y que le costó el primer gol en contra, fue determinante para que el Rebaño no pudiera tener un buen partido.

Luis Romo sigue cometiendo errores en Chivas MEXSPORT

En conferencia de prensa tras finalizar el partido, Gabriel Milito reconoció que fue un terrible error de Romo, sin embargo, sabe de calidad y no piensa en ‘castigarlo’.

El primero y más jodido ante esta situación es Luis (Romo). Nada va a cambiar mi opinión sobre lo que yo pienso sobre él, un jugador fundamental para nosotros y muy importante para el equipo”, señaló.

Milito entendió que el partido del Rebaño no fue el que se esperaba, por ello fue muy autocrítico con el funcionamiento de su equipo.

“Somos un equipo habitual en el rendimiento, hoy tuvimos muchas dudas, cometiendo errores que normalmente no tenemos… Caímos en un descontrol que favoreció a Querétaro y hemos hecho un segundo tiempo peor que el primero”, añadió.

Gabriel Milito, emocionado por enfrentar a Atlas y a Hernán Crespo

La siguiente semana, las actividades en la Liga MX van a parar por la Fecha FIFA, algo que debió de pasar desde este fin de semana, pero el siguiente partido de Chivas será un duelo de poder y orgullo.

Para la jornada 11 se jugará el Clásico Tapatío y más allá de lo que representa este partido en la Perla Tapatía, también se vivirá un duelo especial en los banquillos, Gabriel Milito se medirá ante su compatriota Hernán Crespo.

“Es lindo encontrarte con gente que compartiste momentos. Compartimos Copa América, Eliminatorias, Mundial, ya nos hemos enfrentado en Argentina. Es un gran entrenador, Atlas se ha reforzado bien y cuando llegué ese momento, veremos que sucede, pero será un placer para mí enfrentar a Hernán”, finalizó.

El Clásico Tapatío será un partido donde se juegue más que el orgullo, ya que ambos están dentro del Top 5 y quien gane se podrá posicionar con fuerza en la parte alta de la tabla general.