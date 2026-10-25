Tras un difícil GP de Estados Unidos, Checo Pérez se enfoca en su carrera 300 en México

Sergio Pérez deja el Gran Premio de los Estados Unidos con una posición 19, lejos de los puntos y con el consuelo de haber estado cerca de los Williams por un instante, pero ahora su enfoque está en el Gran Premio de la Ciudad de México donde celebrará su carrera 300 en su historia personal.

Checo Pérez arrancó desde el puesto 18 en Austin y apostó por una estrategia de desgaste de sus rivales en los neumáticos. El originario de Jalisco llevó su MAC-26 en la primera parte de la carrera con gomas blandas, pero una vez que ingresó a los pits en el giro 25 para colocar el compuesto duro la situación se complicó luego de quedar envuelto en el tráfico del resto de sus rivales, pero también de los líderes.

A pesar de las dificultades en COTA, Pérez rescató aspectos alentadores sobre el rendimiento de su vehículo frente a la zona media de la parrilla.

Desafortunadamente, el fin de semana ha sido un poco desafiante. En general, creo que hay cosas positivas que podemos extraer de ello. Solo necesitamos seguir trabajando y aprendiendo de la experiencia. Creo que depende mucho de la pista, y durante la carrera me sorprendió que estuviéramos un poco más cerca de lo esperado, así que solo tenemos que seguir construyendo sobre eso".

Tras la cita en Austin, el tapatío voltea la página para concentrarse en el Autódromo Hermanos Rodríguez: "Ahora realmente estoy deseando que llegue México. Siempre es increíblemente especial correr ante mi afición, y este año será aún más significativo al celebrar mi Gran Premio número 300. Estoy emocionado de compartir ese momento con los fanáticos y con suerte darles algo por qué celebrar”.

Marcin Budkowski destaca el trabajo de Checo Pérez

Por su parte, el director de la escudería Cadillac, Marcin Budkowski, reconoció la frustración por no cosechar un mejor resultado en territorio estadunidense, aunque resaltó el progreso operativo mostrado por la organización.

"Hoy tuvimos una carrera difícil y queríamos entregar un resultado más fuerte ante nuestros fanáticos locales. Hubo algunas señales alentadoras en nuestro ritmo de carrera, con ambos pilotos sintiéndose más cerca de la competencia de lo que habíamos anticipado. Checo trajo el auto a casa a pesar de perder tiempo en el tráfico", explicó el directivo.