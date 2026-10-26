La escalofriante lesión de Diego González ante Xolos que complica a Santos (VIDEO)

En el tramo final del partido de la Jornada 14 en el Estadio Caliente, Diego González, pieza clave en el esquema ofensivo de Santos Laguna, protagonizó una acción que terminó de manera dramática cerca del área de Xolos.

En plena disputa del balón con Toño Rodríguez y con el partido ya encaminado a la derrota, el paraguayo buscó intervenir cerca del arco rival cuando, al intentar un movimiento o un apoyo sobre el césped, su pie se trabó de forma brusca.

La inercia lo hizo girar en el aire y caer de forma violenta, con el cuerpo dando un giro completo antes de impactar de lleno contra la superficie.

La secuencia, captada en video, mostró al jugador quedando tendido en el suelo, visiblemente dolorido, mientras el balón se alejaba y Rodríguez observaba la escena.

Lo que en un principio parecía un simple tropiezo se convirtió en una lesión de cuidado: González no pudo reincorporarse por su propio pie y tuvo que ser atendido en el campo.

En redes se señaló de inmediato al pasto sintético del Estadio Caliente como factor agravante, un terreno que ha generado múltiples quejas por su dureza y por las lesiones que propicia.

Próximo partido de Santos para buscar la Liguilla

El conjunto lagunero regresará al Estadio Corona el domingo 1 de noviembre, en la Jornada 15, para recibir a Necaxa a las 17:00 horas (tiempo del centro). Será un duelo de local contra un rival que ocupa posiciones bajas de la tabla, donde Santos necesita sumar de forma urgente para reactivar sus aspiraciones de clasificación.