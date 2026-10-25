Joel Huiqui apunta al liderato con Cruz Azul tras sumar nueve puntos en la fecha doble

Cruz Azul ganó sus tres partidos de la fecha doble del Apertura 2026 y se colocó a un punto del liderato general de la Liga MX. Después de vencer a Juárez, Pachuca y Querétaro, el entrenador Joel Huiqui aseguró que el equipo está cerca de cumplir su objetivo de pelear por el primer lugar, a falta de tres jornadas para el cierre de la fase regular.

La Máquina ocupa la segunda posición, mientras que el América se mantiene en la cima con un partido pendiente. Pese a esa diferencia, el técnico cementero destacó la importancia de conservar la racha positiva y concentrarse en el siguiente compromiso, al que considera el más importante para el equipo.

Cumplimos el objetivo de esta semana: lograr nueve puntos. Era clave seguir con el ritmo ganador. Logramos estabilizarlo y estamos cerca del primer objetivo que es pelear el primer lugar”, declaró Huiqui en conferencia de prensa después del encuentro ante Querétaro.

La competencia interna fortalece a Cruz Azul

El entrenador también destacó la respuesta de los jugadores ante las modificaciones que ha realizado en las alineaciones durante las últimas semanas. Para Huiqui, la competencia interna ha permitido mantener un nivel de exigencia y encontrar variantes que respondan tanto en labores ofensivas como defensivas.

El ritmo y la competencia ha sido muy fuerte. Hoy hicimos cinco cambios y se vio por momentos reflejado un buen desempeño ofensivo y defensivo. Es la única fórmula para poder llegar a un pico importante en ritmo y cerrar mucho mejor el torneo”, explicó.

La posibilidad de modificar el equipo sin perder rendimiento representa un aspecto que el estratega considera importante para afrontar el tramo final del campeonato. La respuesta de los futbolistas durante la fecha doble también permitió completar los nueve puntos disponibles, una meta que el cuerpo técnico se había planteado para esa semana.

El Cruz Azul quiere la ventaja de cerrar la liguilla en casa. Mexsport

Huiqui reconoce dificultades en el inicio del torneo

El técnico celeste señaló que el equipo ha encontrado mejores condiciones para cerrar la fase regular que las que tuvo durante las primeras jornadas. Entre los obstáculos iniciales mencionó las bajas, las lesiones, la falta de ritmo de algunos jugadores y las exigencias derivadas de disputar competencias dobles.

El inicio del torneo no estuvo tan fácil. Entre algunas bajas, lesiones, bajo de ritmo y competencias dobles que nos generaron incertidumbre y cargas musculares. Hoy es clave cerrar mucho mejor”, afirmó.

La evolución del equipo ha permitido que Cruz Azul llegue a las últimas fechas con posibilidades de disputar el primer puesto de la clasificación. Para Huiqui, el cierre del campeonato debe consolidar el rendimiento que han mostrado recientemente y sostener la competitividad dentro del plantel.

Además de buscar la mejor posición posible en la tabla, Cruz Azul tiene presente la ventaja deportiva que representa cerrar las eliminatorias en casa. Por ello, el liderato no es únicamente una meta de clasificación, sino también una oportunidad de afrontar la fase final desde una posición favorable.