Antonelli gana en Austin, pero definirá su campeonato en México, ¿cómo le fue a Checo Pérez?

El Gran Premio de México será la opción más clara para que Andrea Kimi Antonelli pueda liquidar el campeonato de pilotos porque aunque se llevó la victoria este domingo en el Gran Premio de los Estados Unidos, las combinaciones contra Lewis Hamilton y George Russell no se completaron.

La carrera fue prácticamente dominada por Antonelli. En el arranque mantuvo la primera posición y fue ayudado por los Ferrari. Los de Maranello atacaron a Max Verstappen y, por un instante, Charles Leclerc sobrepasó al cuatro veces campeón del mundo antes de que el de la casa de Milton Keynes recuperara el segundo escaño.

Red Bull entendió pronto que no podría competir en ritmo con Antonelli y cambiaron su estrategia a dos paradas de pits (blandas-blandas-medias), pero la estrategia no fructificó y solo vieron cómo el italiano se escapaba para el triunfo.

Además, lo hecho por el equipo de la marca de la bebida energética condenó a Verstappen a una intensa batalla final con el McLaren de Lando Norris y Leclerc. En un inicio el múltiple campeón del mundo tomó el segundo puesto sobre el británico, pero después Leclerc aprovechó sus gomas duras para sobrepasar al de Milton Keynes y llevar al Ferrari a la segunda posición con Verstappen en tercero.

Lewis Hamilton finalizó en la cuarta posición tras adelantar al final a Norris mientras que George Russell, sancionado con cinco segundos en su parada de pits por una salida de pista, concluyó octavo, justo en el límite para extender la batalla por el cetro al Autódromo Hermanos Rodríguez que se disputará del 29 de octubre al 1 de noviembre.

¿En qué posición finalizó Checo Pérez el GP de los Estados Unidos 2026?

El piloto mexicano Sergio Pérez inició con el compuesto blando y, aunque en el arranque llegó a mantenerse sólido en el puesto 18, su ritmo cayó tras la parada de pits colocándole la goma dura para ubicarse en el lugar 19.

Checo Pérez cruzó la meta, una vez más, sobre su compañero de equipo Valtteri Bottas quien abandonó en el giro 51 por una falla en la unidad de potencia.