Guillermo Almada reprueba al América: “Fue el partido que menos me gustó”

La derrota del América ante Pachuca dejó inconforme a Guillermo Almada con el funcionamiento de su equipo y reconoció que el tropiezo por 1-2 representó la actuación que menos le ha gustado desde que tomó las riendas del conjunto azulcrema.

El estratega uruguayo encontró en la falta de presión, las imprecisiones y las dificultades para imponer condiciones algunas de las razones que explicaron el resultado. Aunque su equipo generó oportunidades, consideró que eso no fue suficiente para ocultar las deficiencias mostradas frente a los Tuzos.

“Fue el partido que menos me gustó de mi etapa con el grupo”, admitió Almada, quien también reconoció que Pachuca logró ser superior en distintos pasajes del encuentro.

El entrenador lamentó que las Águilas no consiguieran desarrollar el futbol que pretende y que, en varios momentos, cedieran la iniciativa al adversario. Para Almada, cuando un equipo no consigue imponerse desde su funcionamiento, las posibilidades de conseguir un resultado favorable disminuyen, incluso si logra fabricar ocasiones frente al arco rival.

Además fue claro al señalar que el América debe ganar en cualquier cancha del futbol mexicano.

“América tiene que ganar en Azteca o cualquier cancha”, señaló, al considerar que la serie de resultados responde a circunstancias de cada partido y no necesariamente a una tendencia que deba condicionar sus planteamientos.

El técnico adelantó que el grupo analizará internamente lo sucedido para corregir errores y evitar que vuelvan a presentarse actuaciones como la de este domingo.

“Cuando no se gana, el responsable soy yo”, expresó Almada, consciente de que el América necesita recuperar su mejor versión para dejar atrás el tropiezo y responder a las expectativas de su afición.