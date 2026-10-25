Xolos acaba con la racha de Santos y le propina una goleada con sabor a Liguilla

En el Estadio Caliente, bajo las luces de una noche fronteriza cargada de expectativa, los Xolos de Tijuana salieron a ‘morder’ desde el arranque y dejaron sin opciones a un Santos (4-1) que llegaba con la mejor racha del Apertura 2026.

A los 12 minutos, Francisco González abrió el marcador tras una transición veloz en la que Adonis Preciado llegó a línea de fondo y le puso el balón en bandeja.

Cinco minutos después, Ignacio Rivero amplió la ventaja aprovechando un rebote de Carlos Acevedo tras el cabezazo de Jackson Porozo en un tiro de esquina. Los de la Comarca intentaron reaccionar, pero el primer tiempo se cerró con un contundente 2-0 que ya anticipaba el dominio rojinegro.

Jugadores de Xolos celebrando la victoria ante Santos MEXSPORT

Al regreso del descanso, Santos encontró el descuento al 66’ por medio de Esteban Lozano, asistido por Ezequiel Bullaude, y por un instante pareció que el partido podía complicarse. Sin embargo, los Xolos apenas estaban calentando.

Al 69’, Nacho Rivero firmó su doblete con un tiro libre potente y preciso que se coló por el ángulo, y apenas tres minutos más tarde Adonis Preciado puso el 4-1 definitivo tras un contragolpe en el que aprovechó el espacio dejado por la defensa visitante.

Santos pierde su invicto y se complica el pase a Liguilla; Xolos dormirá en octavo

La derrota pone fin a la racha de seis victorias consecutivas que había llevado a Santos a soñar con meterse de lleno en la Liguilla. Los Guerreros, que llegaban con 19 puntos, se quedan con los mismos puntos y ven cómo su camino se estrecha a tres jornadas del final de la fase regular.

Mientras tanto, los Xolos suman tres unidades vitales, aprovechan el tropiezo de otros rivales directos y se instalarán en el octavo lugar de la tabla general, regresando a zona de clasificación con la posibilidad de consolidar su puesto en las últimas fechas.

El siguiente compromiso de los Xolos será este miércoles 28 de octubre, cuando visiten al América en el Estadio Azteca, en el partido pendiente de la jornada 7.

Por su parte, Santos Laguna recibirá el domingo 1 de noviembre a Necaxa en el Estadio Nuevo Corona, buscando reponerse de inmediato y no perder más terreno en la pelea por los puestos de Liguilla.