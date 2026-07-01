Tranquilidad en el Tri: El premio del 'Vasco' Aguirre antes de encarar a Inglaterra

A la misma hora en que Harry Kane marcaba un doblete ante el Congo para sacar del fango a su selección y traerla al Estadio Ciudad de México, la Selección Mexicana estiraba los músculos después del partido ante Ecuador.

Los jugadores seguían saboreando su meritoria clasificación a los octavos de final en una mañana nublada que obligó a varios a sacar las camisetas de manga larga. Además, los 11 titulares ante Ecuador saltaron a la cancha principal del Centro de Alto Rendimiento (CAR) en tenis, priorizando la recuperación física.

El plan de México es citarse con Inglaterra y apretarlos en el Estadio Azteca con el clima, el cansancio y el público a su favor. De entrada, el Tri ya hizo historia: México igualó al Brasil de 1986 y a la Italia de 1990 como las únicas selecciones en ganar cuatro partidos de un Mundial sin recibir gol en una misma edición.

EL Vasco Aguirre sonríe con sus muchachos

Javier Aguirre está más contento que de costumbre. Tanto así que volvió a dar la tarde libre de este miércoles a los futbolistas y les alargó la hora de regreso hasta las ocho de la noche. El 'Vasco' prefiere aflojar la rienda y que sus pupilos coman con sus familias o paseen, sabiendo que después vendrá el trabajo fuerte.

El jueves y viernes, México entrenará a puerta cerrada para definir la alineación táctica que planteará ante los ingleses. Con base en los informes del bando británico, Aguirre manejará la opción de mover la pizarra, pero por lo pronto, todo es felicidad en el Tri.

México tendrpa día libre después del gran juego ante Ecuador. Capturas de pantalla

Antes de empezar los estiramientos, Aguirre convocó a una pequeña reunión y aplaudió públicamente la labor de Gilberto Mora, a quien le dio la mano en señal de respeto por comportarse a la altura siendo aún un niño. Y es que el dato estremece: Gil Mora, junto a Pelé, es el jugador más joven en disputar un partido de eliminación directa en los Mundiales, con apenas 17 años y 259 días.