Inglaterra se preocupa por la altura de la CDMX en Octavos del Mundial 2026

En Inglaterra admitieron que ven un problema en la CDMX para el partido contra México en los Octavos de final del Mundial 2026 y esa es la altura en la que se disputará el encuentro del próximo domingo.

“Quizá sea uno de los partidos más bonitos, de los más emocionantes que se pueden tener. Jugamos contra México en el Azteca. La altitud será, por supuesto, una gran desventaja porque físicamente no podemos adaptarnos a ella en cuatro días. Es simplemente imposible”, dijo el técnico Thomas Tuchel.

Thomas Tuchel consideró un partido emocionante contra México en los Octavos de final del Mundial 2026 Reuters

¿CUÁL ES LA ALTURA DE LA CDMX?

- 2,200 metros de altitud.

A pesar de ello, el técnico de Inglaterra afirmó que están preparados para los obstáculos que se les presenten.

“Pueden aparecer más obstáculos, pero estamos preparados para ello”, dijo.

En Inglaterra se dicen preparados para enfrentar a México en los Octavos de final del Mundial 2026 Reuters

Inglaterra se vio sorprendida en los minutos iniciales del partido ante Congo, cuando los africanos se adelantaron en el marcador. Para el segundo tiempo, los ingleses vieron a Harry Kane como su héroe.

“Es cada vez mejor”, indicó Thomas Tuchel sobre el capitán inglés, de 32 años.

¿A QUÉ HORA SE JUGARÁ EL MÉXICO VS INGLATERRA EN LA CDMX?

- Domingo 5 de julio.

- Hora: 6 de la tarde.

- Estadio: CDMX.

De avanzar México, jugaría ante el ganador del partido entre Brasil y Noruega el próximo 11 de julio, a las 3 de la tarde, tiempo de la CDMX.