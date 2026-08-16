Nueva 'ayudita' en gol del América: Mano de Dagoberto Espinoza genera polémica

En un partido lleno de rotaciones para el conjunto de Guillermo Almada, América terminó siendo beneficiado por una mano de Dagoberto Espinoza, mismo que desde la banda izquierda habilitó a Raphael Veiga para que el brasileño anotara el 1-0 en la cancha del Estadio Banorte.

Tras su boleto a Semifinales de la Leagues Cup 2026, América volvió a la actividad en la Liga MX y recibió al Atlético San Luis en el Coloso de Santa Úrsula, conjunto ante el que exponían el invicto de Almada desde su arribo al banquillo azulcrema.

Pese al cambio de posesión en los primeros minutos del compromiso, Atlético San Luis fue quien contó con un par de oportunidades claras para abrir el marcador en la capital mexicana, sin embargo, la intervención de Ramón Juárez y la falta de contundencia potosina mantenían el compromiso sin goles.

Fue en el minuto 26 de tiempo corrido cuando Dagoberto Espinoza tomó la redonda por el costado de la izquierda y, tocando el balón con la mano, el lateral logró avanzar hasta el borde del área sin que el árbitro Maximiliano Quintero marcara falta, cediéndole el esférico a Raphael Veiga, quien de primera intención remató para marcar el 1-0.

Pese a los reclamos de los jugadores visitantes, el árbitro del compromiso no acudió al monitor en el terreno de juego, mientras que el VAR se mantuvo sin actividad alguna y concedió el tanto azulcrema, desatando una nueva polémica que favorece a los de Guillermo Almada y que pone en entredicho al arbitraje… una vez más.

En redes sociales no pasó desapercibido el momento. Estos son algunos de los comentarios por parte de los usuarios:

“Pinche manota previa de Dagoberto”

“Dagoberto usa la mano para acomodar el balón”.

“Lo de Dagoberto acomodándose el balón con la mano que es?”

BFG