Alan “Rey” Picasso vuelve al ring con su primera pelea como parte del Canelo Team

Alan David “Rey” Picasso volverá a los cuadriláteros el próximo sábado 29 de agosto para enfrentar al colombiano Maicol Rincón por el campeonato Silver del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) en la categoría de peso pluma.

El combate será la pelea estelar de "The Jab Experience", una cartelera que también tendrá la presentación profesional de Derek “Starboy” Juárez, sobrino de la boxeadora mexicana Mariana “Barby” Juárez.

Rey Picasso busca el campeonato Silver del CMB

El enfrentamiento entre Alan David “Rey” Picasso y Maicol Rincón encabezará una cartelera que tendrá tres campeonatos profesionales en disputa.

Picasso buscará conquistar el campeonato Silver del CMB ante el colombiano en la división de peso pluma, en una pelea que también representará el inicio de una nueva etapa en su carrera profesional.

Este combate será su primera presentación como integrante del Canelo Team, bajo la dirección de Eddy Reynoso, entrenador principal de Saúl “Canelo” Álvarez.

El mexicano llegará al combate después de la primera derrota de su carrera. Su último enfrentamiento fue ante el japonés Naoya “The Monster” Inoue, quien se impuso por decisión unánime después de 12 rounds.

La pelea se llevó a cabo en la Mohammed Abdo Arena de Riad, Arabia Saudita, y significó el final del invicto de Picasso.

Ahora, el mexicano volverá al ring con la posibilidad de conquistar un título del CMB y comenzará su etapa como parte del equipo encabezado por Reynoso.

La cartelera de The Jab Experience

Además de la pelea estelar entre Picasso y Rincón, The Jab Experience tendrá otros dos combates por campeonatos profesionales.

Uno de ellos será protagonizado por Jaky Calvo y Sol Vargas, quienes se enfrentarán por el campeonato Silver del Consejo Mundial de Boxeo en la categoría de peso supermosca.

La cartelera también tendrá el combate entre Julián Méndez y Ramsés “Tanque” González por el campeonato Regional FECOMBOX del Consejo Mundial de Boxeo en el peso medio.

Jaky Calvo enfrentará a Sol Vargas. The Jab Experience

A estos enfrentamientos se sumará el debut profesional de Derek “Starboy” Juárez, sobrino de la campeona mexicana Mariana “Barby” Juárez. Con su presentación comenzará oficialmente su carrera como boxeador profesional.

The Jab Experience se llevará a cabo el sábado 29 de agosto en la arena Sala Urbana de Naucalpan, Estado de México.