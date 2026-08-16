Thiago Mendes niega el saludo a Neymar y protagonizan incómodo momento en Vasco da Gama vs. Santos

La rivalidad entre Neymar y Thiago Mendes sumó un nuevo capítulo durante el partido entre Vasco da Gama y Santos, en el que el conjunto visitante se impuso 3-0. Antes del inicio del encuentro, ambos futbolistas protagonizaron un momento de tensión durante el protocolo de saludo entre los equipos.

El antecedente entre los dos jugadores se remonta a 2020, cuando Mendes provocó una lesión de tobillo a Neymar durante un partido de Ligue 1 entre el Paris Saint-Germain y el Olympique de Lyon. Desde entonces, el episodio quedó como uno de los antecedentes entre ambos futbolistas.

Ahora, con los dos como parte del Brasileirao, volvieron a encontrarse en la cancha y la tensión se hizo evidente desde antes del silbatazo inicial.

Thiago Mendes deja a Neymar con la mano extendida

El momento ocurrió durante el saludo protocolario previo al comienzo del partido. Neymar, capitán del Santos, saludaba a los jugadores de Vasco da Gama y extendió la mano hacia Thiago Mendes.

El futbolista de Vasco, también capitán de su equipo, pasó de largo sin mirar ni responder al saludo de Neymar. El jugador del Santos quedó con la mano extendida durante unos instantes antes de continuar con el protocolo.

La situación volvió a repetirse durante el intercambio de banderines entre los capitanes. Mendes nuevamente evitó mirar a Neymar y mantuvo la distancia durante el momento previo al partido.

Después, cuando el cuerpo arbitral realizó el volado, el jugador de Vasco da Gama se dio la vuelta y esperó a que Neymar terminara de saludar a los árbitros para acercarse posteriormente.

Tampoco hubo una fotografía conjunta de los capitanes con el cuerpo arbitral antes del inicio del encuentro.

El episodio contrastó con el desarrollo del partido, que terminó con una victoria clara para Santos por 3-0. Gabriel Barbosa, Willian Arão y Luan Peres fueron los encargados de marcar los goles para el conjunto visitante.

El origen de la tensión entre Neymar y Thiago Mendes

El antecedente entre ambos jugadores ocurrió en 2020, cuando Neymar defendía al PSG y Thiago Mendes jugaba para el Olympique de Lyon.

Los dos equipos disputaban un partido de Ligue 1 en un momento de la temporada en el que también estaba en juego la parte alta de la clasificación. En los últimos minutos del encuentro, Mendes realizó una dura entrada sobre Neymar que terminó con la expulsión del futbolista del Lyon.

El brasileño del PSG tuvo que abandonar el campo en camilla y entre lágrimas debido a la falta que terminó siendo un esguince de tobillo.

Después del partido, la situación generó declaraciones de Neymar. El futbolista explicó que el llanto que mostró al abandonar la cancha estuvo relacionado con el dolor y el temor de que la lesión tuviera consecuencias más graves.

A través de redes sociales, Neymar escribió sobre el momento y señaló que había sentido miedo ante la posibilidad de que el problema físico fuera mayor.

Desde entonces, el episodio quedó como un antecedente entre ambos jugadores. Ahora, varios años después y con los dos futbolistas nuevamente en el mismo campeonato, el encuentro entre Vasco da Gama y Santos volvió a poner frente a frente a Neymar y Thiago Mendes.