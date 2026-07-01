La FIFA reconoció el dominio de México sobre Ecuador en el Mundial 2026

Gianni Infantino, presidente de la FIFA, reconoció el dominio que tuvo la selección de México sobre Ecuador en el partido de los Dieciseisavos de final del Mundial 2026 y consideró lo sucedido como impresionante.

“¡Qué Viva México! Una gran fiesta en Ciudad de México y en todo el país. México ganó a Ecuador 2-0, dominó todo el partido la verdad, impresionante”, indicó Gianni Infantino.

México venció 2-0 a Ecuador en los 16avos del Mundial 2026 Héctor López Ramírez

La Selección Mexicana venció 2-0 a Ecuador con goles de Julián Quiñones y Raúl Jiménez, por lo que ahora se verá las caras contra Inglaterra en los Octavos de final del Mundial 2026.

“Felicidades a México, un gran partido en un estadio llenísimo, con una afición increíble”, destacó el presidente de la FIFA.

Gianni Infantino siguió con sus arengas: “¡Qué Viva México! A disfrutar toda la noche, toda la semana, todo el Mundial, Viva la FIFA, Viva el Mundial, Viva México”.

Gianni Infantino felicitó a México por la calificación a los Octavos de final del Mundial 2026 Eduardo Jiménez

Por su parte, Javier ‘El Vasco’ Aguirre enalteció la comunión que hay entre jugadores y aficionados, luego de conseguir su cuarta victoria consecutiva sin encajar ningún gol en el Mundial.

“Esta comunión que tenemos con la gente es un impulso. Me han tocado buenas victorias, pero como la de hoy ninguna, porque es en tu casa, con tu gente”, declaró Aguirre.