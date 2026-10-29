Trago amargo: México queda fuera del Mundial Femenino Sub-17

La selección de México sufrió un trago amargo, después de quedar fuera del Mundial Femenino Sub-17, tras caer 2-1 ante Nigeria en la cancha dos del Complejo de Futbol Mohammed VI.

México inició de manera vertiginosa el primer tiempo con dos jugadas de peligro. Al minuto 3, las nigerianas intentaron hacer un fuera de juego, pero no les salió; diagonal retrasada y el remate de Citalli Reyes fue rechazado a tiro de esquina. La segunda oportunidad se dio tres minutos después, cuando la misma mediocampista mexicana recibió un pase filtrado, pero en el mano a mano, la arquera desvió.

Nigeria poco a poco se fue adueñando de la posesión del balón, hizo presión alta, lo que ocasionó que México perdiera balones en sus intentos de salida.

Al 40, Nigeria hizo el 1-0. Error de Valeria Figueroa al no poder despejar el balón y Oluebube Umejiaku les dijo “con su permiso”, se enfiló a puerta y mandó un remate al fondo pegado al poste izquierdo. El VAR entró a escena y, finalmente, se dio como bueno el tanto.

En tiempo de compensación, México volvió a pisar el área enemiga, cuando Natalia Párea mandó un remate que rechazó la arquera.

Para el segundo tiempo, Nigeria siguió con su dominio, donde no dejó “respirar” a México.

Nigeria 2-0 México. Mary Dunstan aprovechó un rechace de la arquera mexicana para mandar un remate potente de pierna derecha al centro, al minuto 71’. El VAR volvió a entrar a escena y validó el gol.

México estuvo a punto de hacer un golazo. Kemberly García vio adelantada a la portera y mandó un remate desde fuera del área, donde Jane Ijirigho desvió con los dedos para que el balón pegara en el travesaño.

Nigeria 2-1 México. Tras un tiro de esquina, Emily Delgado controló en el área y después mandó un remate al fondo al 90+10’.

Nigeria volvió a frenar el ímpetu de México, cuando en los instantes finales tuvo el balón y otra jugada fue revisada a través del VAR. La árbitra determinó que no hubo penal tras una caída en el área, porque antes era fuera de juego.

ASÍ FUE EL ONCE TITULAR DE NIGERIA Y MÉXICO:

El 11 de Nigeria: Jane Ijirigho, Azeezat Oduntan, Ohunene Sunday, Esther Stephen, Kanyinsola Yusuf, Mary Dunstan, Favour Nkwocha, Tosin Rafiu, Queen Joseph, Oluwakemi Adegbuyi y Oluebube Umejiaku