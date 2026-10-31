Festejo sorpresa para Checo Pérez en el GP de la Ciudad de México: pastel, mariachi y 300 carreras

Luego de la sesión de calificación, Sergio Pérez tuvo una sorpresa que no esperaba pero que le ha casado una gran sonrisa. Al final de la jornada del sábado el piloto mexicano del equipo Cadillac celebró previo a su arranque 300 de la Fórmula 1 con el grupo de oficiales de pista del Gran Premio de la Ciudad de México 2026, pero también con personas clave en su trayectoria.

Acompañado de Carlos Slim Domit, Stefano Domenicali, CEO de la Fórmula 1, Alejandro Soberón, Federico González Compeán, así como Dan Towriss, CEO del equipo Cadillac, el mexicano fue recibido por los oficiales y equipo médico que dan el apoyo en la pista con quienes compartió un mensaje.

Realmente les agradezco por venir aquí. Que tengan un gran fin de semana en esto. Y, bueno, a todos los oficiales de pista y médicos que hacen un trabajo increíble... de verdad que muchas, muchas gracias por toda su entrega y su energía; se los agradezco de todo corazón", dijo Pérez en el discurso.

Como pieza central del festejo, los organizadores le presentaron un pastel conmemorativo decorado con la bandera de México y una réplica de su monoplaza Cadillac F1 que, incluso, tenía sus patrocinadores.

Tras la fotografía oficial rodeado del personal del circuito, Checo realizó el corte del pastel temático así com la clásica “mordida” que dio junto con Carlos Slim Domit, quien fue clave en el soporte económico para poder alcanzar su potencial y poder brincar los karts hasta la Fórmula 1 donde, este domingo, conmemorará 300 carreras en una historia que comenzó en el Gran Premio de Australia 2011, carrera en la que alcanzó el top siete antes de ser sanciondo.