Xelhua es campeón del Rey del Inframundo 2026

El título del Rey del Inframundo se volvió a quedar con un luchador de Puebla, ahora en este 2026. “El Crucifijo” se está convirtiendo en la llave de los triunfos importantes del Gigante Cholulteca, Xelhua, quien venció a Ráfaga Jr, originario de Guadalajara sobre el ring de la Arena México.

En el camino quedaron Guerrero Maya Jr, quien no pudo revalidar su título de 2025, y Calavera Jr I. La modalidad para el ganador, consistió en que el primero rindiera a otro, sería el monarca.

Xelhua reconoció cómo ha funcionado la dupla con Guerrero Maya Jr Foto: CMLL

“Hemos hecho buen equipo en la misma esquina, haciendo esas tácticas, que nos funcionaron bastante bien a los dos. Tuve que aplicarle un castigo porque esto estaba de por medio, esperemos que esto siga para adelante y por qué no, conquistar campeonatos de parejas con Gurrero Maya”, indicó Xelhua.

En la semifinal, Hechicero hizo valer la casa y puso al público de su lado, en una gran actuación que brindó junto a Darby Allin. “El Alquimista del Ring” aguantó dos “Coffin Drop” y en un tercero, enganchó al luchador de All Elite Wrestling para hacerlo girar sobre el ring. Después, el mexicano, fue a las cuerdas para atrapar con las piernas a su rival y rendirlo con toque de espaldas. El pasado 14 de octubre, el campeón de TNT había defendido su corona en los Estados Unidos ante el ganador del Grand Prix 2026.

Soberano Jr y Bárbaro Cavernaro se llevaron el triangular de parejas, donde también participaron Vegas Depredador y Volador Jr, además de Zandokan Jr y Difunto.

Mina Shirakawa salió con el brazo en alto en el mano entre el CMLL y NJPW, después de vencer a India Sioux con una poderosa cruceta a las piernas.

En el triangular de campeonas universales entre Persephone, Lluvia y Olympia, la Diosa se llevó el triunfo cuando soportó que la hija de Sangre Chicana se quitara en un vuelo, después le aplicara una “Casita” y castigo a las espaldas, para después entrelazar la pierna derecha y aplicarle un “suplex” con puente para que se escucharan las tres de rigor.

La primera lucha de la función del Rey del Inframundo 2026 comenzó con gran ritmo. Felino Jr, El Cobarde y El Hijo de Stuka Jr, se impusieron a Magia Blanca, Rey Pegasus y Tornado. El heredero de Jorge Casas sentenció la batalla, tras vencer al exintegrante de Los Depredadores con una tremenda desnucadora desde la esquina.