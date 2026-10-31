Mateo Chávez entra de cambio en la derrota del AZ Alkmaar ante el Ajax

El AZ Alkmaar, equipo del mexicano Mateo Chávez, perdió 1-0 ante el Ajax de Ámsterdam en la jornada 11 de la Eredivisie. El resultado dejó al conjunto neerlandés en el quinto puesto de la clasificación, después de haber estado en la pelea por el liderato, mientras que el lateral mexicano ingresó de cambio para disputar los últimos 12 minutos.

La derrota llegó con un gol de Tolu Arokodare al minuto 9. El delantero conectó de cabeza dentro del área un pase de Abdellah Ouazane y consiguió la anotación que definió el encuentro a favor del Ajax, que aprovechó su condición de local para quedarse con los tres puntos.

Chávez está por llegar a los mil minutos en la temporada. X: @eredivisie

Mateo Chávez no es titular por primera vez en la temporada de la Eredivisie

El encuentro ante el Ajax representó la primera vez que Chávez no apareció en el once inicial del AZ Alkmaar durante la presente campaña de la Eredivisie. El mexicano había sido titular en las primeras 10 jornadas del campeonato.

Antes del compromiso, el futbolista acumulaba 801 minutos en el torneo doméstico. Su ingreso durante el segundo tiempo le permitió sumar otros 12 minutos a su registro en la competición, y su participación total en todas las competencias llegó a 988 minutos.

La modificación en su participación llega antes de un compromiso internacional para el equipo neerlandés. A media semana, el AZ Alkmaar recibirá a la Juventus de Turín en la cuarta jornada de la UEFA Europa League, partido en el que Chávez tendrá una nueva oportunidad de sumar minutos, posiblemente desde el inicio.

AZ Alkmaar se aleja de los primeros puestos

El conjunto neerlandés comenzó la jornada en la quinta posición y se mantuvo en ese lugar después de la derrota en Ámsterdam. Sin embargo, el resultado puede ampliar la distancia respecto a los equipos que están por encima.

El Twente tiene la posibilidad de aprovechar el tropiezo si consigue vencer al Excélsior este domingo. De lograrlo, alcanzaría una ventaja de tres puntos sobre el AZ Alkmaar en la disputa por el cuarto puesto. Por su parte, el Feyenoord Rotterdam, líder del campeonato, ya mantiene cinco unidades de diferencia respecto al equipo de Chávez.

Después de enfrentar a la Juventus en la Europa League, el AZ Alkmaar volverá a concentrarse en la competición neerlandesa. Su siguiente compromiso será frente al Groningen, en la jornada 12, en un partido que le permitirá buscar una recuperación tras la derrota ante el Ajax.