América vs Toluca, EN VIVO Jornada 15 del Apertura 2026 de la Liga MX
Goles, imágenes y relato del partido entre América y Toluca, correspondiente a la Jornada 15 del Torneo Apertura 2026 de la Liga MX
Fuerte disputa del balón en media cancha; América tiene mayor posesión del esférico
Remate de Oscar Perea que se estrelló en un futbolista de Diablos; tiro de esquina
Disparoooo de Castro que rechazó Malagón
¡¡¡Inicia el partido!!!
Federico Viñas no olvidó los buenos momentos que pasó en el América: “fueron cuatro años que la pasé muy bien, dejé muchas amistades, así que en lo personal va a ser un partido muy lindo”
El delantero Federico Viñas aseguró que en el Estadio Banorte van por la victoria: “Sabemos que jugar contra el América siempre es especial porque es un equipo muy grande que abarca mucho en México; sería lindo ir al mítico estadio y sacar una victoria, que otra vez toda la gente se vuelva a unir”
El Toluca arrastra una racha negativa de seis partidos sin conocer la victoria
¡Bienvenidos al Minuto a Minuto del partido entre América y Toluca, Jorna15 del Apertura 2026 de la Liga MX!