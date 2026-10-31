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América vs Toluca, EN VIVO Jornada 15 del Apertura 2026 de la Liga MX

Goles, imágenes y relato del partido entre América y Toluca, correspondiente a la Jornada 15 del Torneo Apertura 2026 de la Liga MX

Por: Arturo López

América vs Toluca, partido de la jornada 15 del Torneo Apertura 2026 de la Liga MX
América vs Toluca, partido de la jornada 15 del Torneo Apertura 2026 de la Liga MXMexsport
América vs Toluca, jornada 15 del Torneo Apertura 2026 de la Liga MX
América
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Toluca
América vs Toluca, jornada 15 del Torneo Apertura 2026 de la Liga MX
13'

Fuerte disputa del balón en media cancha; América tiene mayor posesión del esférico

El piloto Yuki Tsunoda fue el encargado de realizar el tradicional volado
El piloto Yuki Tsunoda fue el encargado de realizar el tradicional voladoMexsport
8'

Remate de Oscar Perea que se estrelló en un futbolista de Diablos; tiro de esquina

2'

Disparoooo de Castro que rechazó Malagón

¡¡¡Inicia el partido!!!

Federico Viñas no olvidó los buenos momentos que pasó en el América: “fueron cuatro años que la pasé muy bien, dejé muchas amistades, así que en lo personal va a ser un partido muy lindo”

El delantero Federico Viñas aseguró que en el Estadio Banorte van por la victoria: “Sabemos que jugar contra el América siempre es especial porque es un equipo muy grande que abarca mucho en México; sería lindo ir al mítico estadio y sacar una victoria, que otra vez toda la gente se vuelva a unir”

El Toluca arrastra una racha negativa de seis partidos sin conocer la victoria

¡Bienvenidos al Minuto a Minuto del partido entre América y Toluca, Jorna15 del Apertura 2026 de la Liga MX!

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