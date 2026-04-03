Tragedia en futbol de Perú: Muere aficionado tras 'banderazo'

Al menos un muerto y 47 heridos, entre ellos tres menores, dejó "un incidente" en el estadio de Alianza Lima en Perú, mientras se desarrollaba un banderazo de apoyo al equipo en la previa del clásico del futbol peruano, informó el ministerio de Salud.

Aunque en un principio el incidente se atribuyó al colapso de parte del estadio Alejandro Villanueva, el equipo y bomberos negaron esa versión.

"Ha habido un lamentable incidente en el estadio en el cual ha habido 47 personas heridas (...) y lamentablemente hay un fallecido", dijo a la prensa el ministro Juan Carlos Velasco, sin precisar las causas de la tragedia.

De ellos, 39 están internados en distintos hospitales de la capital Lima, tres en "estado crítico", agregó.

En un comunicado publicado en X, Alianza Lima lamentó la muerte del aficionado, pero aseguró que esta no se produjo por "la caída de muros ni fallas estructurales del recinto deportivo".

El brigadista de Bomberos, Marcos Pajuelo, dijo a la prensa que "la estructura en la tribuna sur se encuentra aparentemente en buen estado. No hay paredes colapsadas ni caídas hacia la fosa".

El partido frente a Universitario se mantiene en pie y se disputará el sábado en el Estadio Monumental, confirmó en un comunicado la liga peruana.

BFG