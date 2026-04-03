Cooper Flagg hace historia con 51 puntos y rompe récord en la NBA

Cooper Flagg no solo tuvo una gran noche, firmó una actuación que ya quedó grabada en la historia de la NBA. El alero de los Dallas Mavericks explotó con 51 puntos en la derrota por 138-127 ante el Orlando Magic, convirtiéndose en el jugador más joven en alcanzar la barrera de los 50 en un partido.

Con apenas 19 años y 103 días, Flagg rompió una marca histórica y confirmó por qué es uno de los talentos más especiales de su generación. Su exhibición también le permitió superar su propio tope como adolescente, luego de los 49 puntos que había conseguido previamente en la temporada.

El momento más impactante llegó en el cierre del encuentro. Flagg arrancó el último cuarto con 27 puntos y desató una auténtica tormenta ofensiva con 24 unidades en ese periodo, demostrando una capacidad anotadora poco común para un jugador de su edad.

Cuando parecía que su noche había terminado con 45 puntos, regresó a la duela y en cuestión de segundos cruzó la barrera histórica. Primero conectó un triple desde la esquina, y después firmó una jugada de canasta y falta que lo llevó a los 50, desatando la ovación del público.

Su línea final fue igual de impresionante: 19 de 30 en tiros de campo, 6 de 9 en triples y un perfecto 7 de 7 en tiros libres, números que reflejan no solo volumen, sino también eficiencia.

Además, Flagg se convirtió en el noveno novato en la historia en alcanzar los 50 puntos en un solo partido, siendo el primero en lograrlo desde que Brandon Jennings anotó 55 en la temporada 2009-10. La diferencia es que el base lo hizo con 20 años, mientras que el alero de Dallas lo consiguió aún como adolescente.

Debería ser el Novato del Año”, lanzó el entrenador Jason Kidd, quien incluso fue expulsado durante el encuentro tras reclamar una falta no señalada sobre su jugador. “Está en un grupo muy especial”.

Más allá de la exhibición individual, el contexto colectivo no acompaña. Los Mavericks sumaron su derrota 14 consecutiva como locales y mantienen una marca de 24-53, en una temporada que se les ha complicado de principio a fin.

Aun así, entre los números y la ovación, el mensaje es claro: Cooper Flagg ya es una realidad en la NBA… y apenas está comenzando.