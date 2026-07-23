Tour de Francia, Etapa 19: primera de dos finales de montaña

La alta montaña continuará este viernes en el Tour de Francia 2026. La etapa 19 se considera como una de las dos finales, que tendrá como meta el mítico coloso de Alpe d’Huez. ¿Oportunidad para Isaac del Toro? Sí, debido a que es ideal para las virtudes de los escaladores.

El ciclista mexicano sigue tercero general del Tour de Francia 2026 y tratará de reducir distancias con el segundo, Remco Evenepoel. Asimismo, tratará de defender el “maillot” blanco.

La Etapa 19 iniciará en Gap y tendrá como meta Alpe D’Huez AFP

La Etapa 19 iniciará en Gap y tendrá como meta Alpe D’Huez, con un intenso recorrido de 127.9 kilómetros. La primera final de montaña que perfilará el podio final del Tour de Francia.

Hora de la salida neutralizada: 6 de la mañana, tiempo de la CDMX.

LOS PUERTOS DE MONTAÑA QUE TENDRÁ LA ETAPA 19:

- Col Bayard de Categoría 2, con 4.8 kilómetros de subida. Repartirá de 1 a 5 puntos.

- Col du Noyer de Categoría 1, con 7.2 kilómetros de subida. Repartirá de 1 a 10 puntos.

- Col D’Ornon de Categoría 2, con 5.4 kilómetros de subida. Repartirá de 1 a 5 puntos.

- Alpe d’Huez de Categoría HC, con 13.7 kilómetros de subida.

La Etapa 19 del Tour de Francia tendrá cuatro puertos de montaña AFP

Entre el segundo y tercer puerto de montaña, se registrará un Sprint Intermedio, en Le Périer, que repartirá de 1 a 25 puntos.

El Alpe d’Huez alojará por tercera ocasión una etapa del Tour de Francia. La ciudad tiene 1,300 habitantes y es considerada como una estación de turismo de montaña.

Para la Etapa 18, Isaac del Toro y el UAE esperaban que hubiera movimiento al principio del recorrido “porque sabíamos que ésta era una jornada dura y propicia para una escapada”.