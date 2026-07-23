Isaac del Toro se aferra al tercer lugar general del Tour de Francia

Isaac del Toro fue estratégico en la jornada de este jueves 23 de julio de 2026 y se aferra al tercer lugar de la Clasificación general, así como al “maillot” blanco de los Jóvenes del Tour de Francia. El ecuatoriano Richard Carapaz ganó la Etapa 18 con un explosivo cierre en la meta de Orcieres-Merlette, mientras Tadej Pogacar sigue como el líder de “La Grande Boucle”.

Isaac del Toro finalizó en el lugar 17 en la etapa de este jueves y mantiene su distancia de 6’51” sobre Tadej Pogacar. Con la victoria de hoy, Richard Carapaz subió al top 10 de la Clasificación general.

Isaac del Toro y Tadej Pogacar se felicitan por su trabajo en la Etapa 18 del Tour de Francia 2026 Reuters

Antes del inicio de la Etapa 18, se anunció la baja del debutante del Tour de Francia, José Félix Parra (Caja Rural-Seguros RGA), debido a que sufrió una pequeña fractura en la muñeca izquierda, tras la caída que sufrió en la Etapa 17.

Tras la salida en Voiron, se dieron los ataques, pero el pelotón los neutralizó. El primer puerto de montaña, lo coronó Valentin Paret-Peintre, quien se llevó los 10 puntos.

Isaac del Toro conservó el "maillot" blanco del Tour de Francia 2026 Reuters

Una nueva caída en el Tour de Francia. Anders Skaarseth (Uno X-Mobility) sufrió un percance y tuvo que cambiar de bicicleta. Los servicios médicos se acercaron y se percataron que no era nada grave, cuando faltaban 98 kilómetros para terminar la Etapa y con miras al segundo puerto de montaña.

Valentin Paret-Peintre (Soudal Quick-Step) volvió a coronar en la montaña, ahora se llevó los cinco puntos que repartió Cote de Monteynard. En esos momentos, la carrera se dividió en cuatro grupos, donde el pelotón (donde fue Isaac del Toro) estuvo a 5’21” de los cabeza de carrera.

Paret-Peintre también sumó dos puntos que repartió Côte Des Terrasses, así como en Côte de Saint-Léger-Les-Mélèzes.

Richard Carapaz mostró una gran exhibición en la Etapa 18 del Tour de Francia 2026 Reuters

Mads Pedersen sumó su sexta victoria en un Sprint Intermedio para afianzarse las 25 unidades que se repartió en la Etapa 18, con lo que conservó el “maillot” verde.

El equipo de Tadej Pogacar e Isaac del Toro sufrió un abandono. Brandon McNulty circuló último y estuvo muy rezagado respecto al grupo de los sprinters. El UAE Team Emirates XRG informó ayer que Adam Yates sufrió una gastroentiritis.

La lucha final de la Etapa 18 se decidió con seis corredores: Richard Carapaz, Tobias Johannessen, Matteo Jorgenson, Raúl García, Mauro Schmid y Valentin Paret-Peintre.

El ecuatoriano Richard Carapaz fue el que entendió mejor la carrera, cerró los espacios cuando los demás ciclistas quisieron lanzar la ofensiva y en los últimos kilómetros, lanzó un ataque letal que dejó atrás a sus rivales para cruzar primero la meta en Orcieres-Merlette. Además, se llevó el Premio de la Combatividad de este jueves.

Richard Carapaz ganó la Etapa 18 del Tour de Francia 2026 Reuters

EL TOP 5 DE LA ETAPA 18 DEL TOUR DE FRANCIA 2026: