Larcamón aún no puede dirigir oficialmente al Sporting de Gijón por su licencia UEFA

Nicolás Larcamón fue elegido como nuevo entrenador del Real Sporting de Gijón para la temporada 2026-2027 de la Segunda División de España. Sin embargo, a pocas semanas del inicio de la Liga Hypermotion, el técnico argentino todavía no ha conseguido validar la licencia requerida para dirigir oficialmente en el futbol europeo.

El Sporting ya comenzó su pretemporada con la mira puesta en su debut frente al Centre d'Esports Sabadell, pero la situación administrativa del exentrenador de Puebla, León, Necaxa y Cruz Azul continúa sin resolverse.

Larcamón busca validar su licencia UEFA

Para dirigir en las competiciones organizadas por la UEFA, los entrenadores deben contar con la licencia UEFA Pro o con una certificación equivalente que sea reconocida por el organismo europeo.

De acuerdo con información del diario Marca, Nicolás Larcamón aún no ha obtenido esa validación, por lo que la directiva del Sporting de Gijón trabaja para encontrar una solución antes del inicio de la temporada.

Según el reporte, tanto el club como el estratega argentino buscan que la UEFA reconozca los 10 años de experiencia que Larcamón acumula como director técnico en Sudamérica, trayectoria que cuenta con el respaldo de la CONMEBOL. No obstante, hasta el momento ese historial no ha sido validado por el organismo europeo para la obtención de la licencia correspondiente.

Pese a ello, el medio señala que dentro del Sporting de Gijón existe confianza en que la situación pueda resolverse y que Larcamón esté en condiciones de dirigir al equipo desde el arranque del campeonato.

Larcamón busca devolver al Sporting a Primera División

El Real Sporting de Gijón forma parte de Orlegi Sports, grupo encabezado por Alejandro Irarragorri, propietario también de Santos Laguna en la Liga MX.

La relación entre el grupo y el futbol mexicano llevó a que Larcamón fuera una de las opciones para asumir el proyecto deportivo del conjunto asturiano, cuyo principal objetivo es regresar a la Primera División.

El Sporting no compite en la máxima categoría del futbol español desde la temporada 2016-2017, por lo que la directiva apostó por un entrenador con experiencia en distintos mercados del continente americano.

A lo largo de su carrera, Nicolás Larcamón ha dirigido equipos en Argentina, México y Brasil. En la Liga MX estuvo al frente de Puebla, León, Necaxa y Cruz Azul, etapa en la que conquistó un título de la Concacaf Champions Cup.

Mientras el equipo continúa con su preparación para el inicio de la temporada, la prioridad de la institución será resolver la situación de la licencia para que el técnico argentino pueda asumir oficialmente sus funciones desde el comienzo de la campaña.