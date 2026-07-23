Carlo Ancelotti, en la mira de Italia: la FIGC admite contactos con el técnico de Brasil

El nombre de Carlo Ancelotti volvió a colocarse en el centro de la conversación del futbol internacional. La Federación Italiana de Futbol (FIGC) reconoció que sostuvo acercamientos con el actual seleccionador de Brasil como parte del proceso para encontrar al nuevo entrenador de la Azzurra, que busca iniciar una profunda reconstrucción tras perderse su tercer Mundial consecutivo.

La revelación fue hecha por Paolo Maldini, director deportivo de la FIGC, que confirmó que Ancelotti es uno de los estrategas considerados para asumir el banquillo italiano, entre los que se encuentra Pep Guardiola, con quien incluso han sostenido conversaciones sobre el salario.

Carlo Ancelotti se quiere sacar la espina con Brasil. AFP

Sin embargo, Ancelotti, considerado una carta fuerte para la "reconstrucción" de las selecciones italianas, tiene un compromiso vigente con Brasil. Después de la decepcionante participación de la Verdeamarela en el Mundial 2026, la Confederación Brasileña de Futbol (CBF) reiteró su respaldo al técnico italiano, a quien considera la pieza clave para encabezar el proyecto rumbo a la Copa del Mundo de 2030.

El prestigio de Ancelotti, ganador de múltiples títulos en las principales ligas de Europa y el entrenador más laureado en la historia de la Champions League, lo convierte en un candidato natural para la selección de su país, puesto que descartó en 2017.

En el caso de la Italia de hoy en día, su perfil representa experiencia, liderazgo y una identidad futbolística que muchos consideran necesaria para devolver el protagonismo a la tetracampeona del mundo. Sin embargo, por ahora solamente existen charlas informales entre las partes. Las versiones procedentes de Italia coinciden en que el interés fue real, pero también señalan que el compromiso contractual y deportivo de Ancelotti con Brasil hace muy complicada una salida en el corto plazo.

Carlo Ancelotti, con Ronaldo, durante el Carnaval de Río de Janeiro, el pasado 15 de febrero. Reuters

Mientras la FIGC continúa evaluando opciones para su nuevo proyecto, el futuro inmediato de Carlo Ancelotti parece seguir ligado a la selección brasileña, aunque su nombre permanecerá como una referencia inevitable cada vez que el banquillo italiano quede vacante Italia requiera de socorro.