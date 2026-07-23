Quedó listo el debut de Rafael Márquez al frente del Tricolor para la Fecha FIFA 2026

La Selección Mexicana inicia una nueva era bajo el mando de Rafael Márquez como director técnico, marcando el punto de partida definitivo en el proceso rumbo al Mundial 2030. El Káiser asumirá el banquillo nacional en una prueba de fuego inmediata durante la ventana unificada de la Fecha FIFA de septiembre y octubre de 2026. Para este debut, el Tricolor afrontará una exigente gira por territorio estadunidense midiendo fuerzas ante cuatro oponentes de realidades contrastantes: dos consolidados cuadros mundialistas y dos potencias con lustre histórico que atraviesan una fase de profunda reestructuración.

El esperado estreno oficial del nuevo estratega tendrá lugar el 26 de septiembre en una sede inédita para el combinado mexicano. El M&T Bank Stadium de Baltimore será el escenario donde el Tricolor chocará ante la peligrosa Selección de Colombia, escuadra que viene con gran ritmo tras su participación en la última justa mundialista.

Apenas tres días después, el 29 de septiembre, el representativo nacional se trasladará a Nueva Jersey para pisar la cancha del Red Bull Arena, donde enfrentará a Perú, un rival sudamericano de gran garra que busca renacer competitivamente en esta nueva etapa.

Regresa el clásico contra EU

La intensidad de la gira alcanzará su punto máximo el 3 de octubre cuando Phoenix albergue una edición más del Clásico de la Concacaf. El Tricolor se verá las caras ante Estados Unidos en el State Farm Stadium, un sinodal de máxima jerarquía que también llega consolidado de la última Copa del Mundo.

Finalmente, esta serie de amistosos de la Selección Mexicana cerrará el 6 de octubre en el Rose Bowl de Pasadena, inmueble que vibrará con el compromiso ante la Selección de Chile, un gigante andino en plena reconstrucción generacional.

De esta forma, el arranque de la gestión de Rafael Márquez queda sellado con un balance perfecto de estadios monumentales y sinodales de altísima exigencia táctica.