Mundial 2026: rescatan a 43 víctimas de trata durante los partidos en Nueva York

Mientras millones de aficionados llenaban las tribunas del MetLife Stadium para presenciar la Copa del Mundo de 2026, otra competencia se libraba lejos de las cámaras. No había goles ni trofeos en disputa. Había una carrera contra el tiempo para rescatar víctimas de trata de personas.

La Unidad de Víctimas Especiales del Departamento de Policía de Nueva York (NYPD) informó que 43 personas, entre ellas siete menores de edad, fueron rescatadas durante el periodo que comprendió el Mundial, como resultado de una operación especial desplegada entre el 11 de junio y el 19 de julio.

En ese mismo lapso, las autoridades realizaron 87 operativos y detuvieron a 89 personas presuntamente vinculadas con redes de explotación sexual y trata de personas.

El operativo coincidió con la celebración de ocho partidos de la Copa del Mundo en el MetLife Stadium, incluida la final del torneo, uno de los eventos deportivos con mayor asistencia y exposición mediática del planeta.

La verdadera sorpresa fue la enorme colaboración que recibimos de todas las agencias participantes", explicó el inspector Gary Marcus, comandante de la Unidad de Víctimas Especiales del NYPD. El lado oscuro de los grandes eventos

Para las autoridades estadunidenses, la operación no respondió a una casualidad.

Los organismos de seguridad consideran desde hace años que acontecimientos capaces de reunir a cientos de miles de personas en pocos días representan oportunidades para las redes de trata de personas y explotación sexual.

¿Cómo se preparó la policía de Nueva York?

Los detectives visitaron a traficantes previamente condenados, verificaron que cumplieran con las condiciones de libertad condicional y les advirtieron que serían vigilados durante toda la competencia.

"Visitamos a los traficantes conocidos para asegurarnos de que cumplían con las condiciones de su libertad y para dejarles claro que la policía de Nueva York los estaba observando", explicó Marcus.

Un operativo que continúa

Las 43 personas rescatadas reciben actualmente apoyo mediante programas de alimentación, alojamiento temporal, atención médica y acompañamiento psicológico.

Además, las autoridades confirmaron que las investigaciones continúan abiertas.

Las 87 operaciones realizadas durante el Mundial generaron nuevas líneas de investigación que podrían derivar en más detenciones relacionadas con redes de trata. Un esfuerzo coordinado en varias sedes

Aunque Nueva York concentró buena parte de la atención por albergar la final del Mundial, no fue la única sede donde se realizaron operativos.

Las autoridades federales y locales coordinaron acciones similares en otras ciudades anfitrionas de Estados Unidos, incluidos Georgia, Nueva Inglaterra y Missouri, donde también se reportaron rescates y arrestos vinculados con la trata de personas.

La Copa del Mundo de 2026 rompió récords de asistencia, audiencia e ingresos. Sin embargo, detrás del espectáculo deportivo, las fuerzas de seguridad libraron otra batalla, una que no apareció en el marcador, pero que permitió rescatar a decenas de personas de redes de explotación.