Tottenham vuelve a puestos de descenso tras caer ante Aston Villa y su afición abandona el estadio

Tottenham volvió a puestos de descenso en la Premier League después de perder 3-2 ante Aston Villa en Tottenham Hotspur Stadium. El resultado mantiene al equipo de Roberto De Zerbi con solo dos puntos y prolonga su mal inicio de temporada, aunque los Spurs finalmente consiguieron marcar sus primeros goles en la liga.

El conjunto londinense permanece en el penúltimo lugar de la clasificación general gracias a sus dos empates sin goles. Su situación puede empeorar este domingo, cuando Fulham reciba al Manchester United. Si el conjunto local suma puntos, Tottenham caería al último puesto por diferencia de goles.

Tottenham evita otra derrota sin goles

Aston Villa tomó el control del encuentro y llegó al descanso con ventaja gracias al gol de Johan Manzambi durante el tiempo agregado de la primera mitad. Tottenham no consiguió reaccionar y los visitantes ampliaron la diferencia en el segundo tiempo.

Nicolas Jackson marcó al minuto 67 y Emiliano Buendía aumentó la ventaja al 79’, con lo que Aston Villa llegó a tener una diferencia de tres goles. El resultado parecía encaminarse a una nueva derrota sin anotaciones para los Spurs.

La reacción llegó en el tramo final. Conor Gallagher, quien había ingresado de cambio tres minutos antes, marcó al 86’ para terminar con la sequía goleadora del equipo en la Premier League.

Jan Paul van Hecke consiguió el segundo tanto de Tottenham durante los últimos minutos del tiempo agregado. Sin embargo, el conjunto local ya no tuvo tiempo para buscar el empate, pero, al menos, terminó con su segunda derrota de la temporada.

La afición muestra su molestia con Tottenham

La derrota también provocó reacciones entre los aficionados. En redes sociales se difundieron videos en los que seguidores de Tottenham abandonaron el estadio después del tercer gol de Aston Villa, anotado por Buendía.

La molestia de la afición se arrastra desde la temporada pasada, cuando los malos resultados provocaron que el equipo quedara apenas tres puntos por encima de los puestos de descenso.

El panorama no ha cambiado en el comienzo de la nueva campaña. Tottenham continúa en la zona baja pese a la inversión realizada durante el último mercado, en el que destinó más de 350 millones de euros a fichajes.